Pressekonferenz: Deutschland auf dem Weg zum Nichtschwimmerland?

Bad Nenndorf (ots) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft(DLRG) wird auf einer Pressekonferenz über die bundesweitenAktivitäten des Verbandes im vergangenen Jahr und die Bilanz derLebensretter berichten.Darüber hinaus werden die Ergebnisse einer aktuellenrepräsentativen Umfrage zur Schwimmfähigkeit in Deutschlandvorgestellt.Das Hauptstatement hält der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag.Die Pressekonferenz findet statt amDienstag, 6. Juni 2017, um 11 Uhr,bei der TVN Group GmbH (Raum 416 in der 4. Etage)Goseriede 9, 30159 Hannover (Zufahrt über Stiftstraße).Wir freuen uns, Sie am 6. Juni zu begrüßen und bitten Sie, uns biszum 2. Juni per E-Mail an kommunikation@bgst.dlrg.de mitzuteilen, obSie an der Pressekonferenz teilnehmen werden. Parkplätze sind vor Ortfür Sie vorhanden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen des Medienzentrumserfolgt über die Stiftstraße.Pressekontakt:Achim Wiese, Pressesprecher, Telefon: 05723 955 - 440,E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell