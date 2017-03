Berlin (ots) - Die offiziellen Herstellerangaben zumSpritverbrauch und CO2-Ausstoß neuer Pkw haben mit der Realität nichtviel zu tun. Leidtragende sind das Klima und die Verbraucher, dieimmer höhere Mehrkosten für den Kraftstoff zu zahlen haben als beimAutokauf zunächst angenommen.Die EU-Kommission sendet mit der Förderung der Kampagne "Get Real- Für ehrliche Spritangaben" ein klares Signal an die Autokonzerne,dass die falschen Angaben nicht länger akzeptiert werden. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) wird gemeinsam mit ihrem ProjektpartnerTransport & Environment (T&E) in den nächsten drei Jahren verstärktauf ein Ende der Verbrauchertäuschung hinwirken.Im Rahmen der Kampagne wird die DUH neueste auf dem deutschenMarkt zugelassene Diesel- und Benzin-Pkw auf derenSpritverbrauchsangaben hin prüfen. In unserer Pressekonferenz wollenwir Ihnen die Auswertung der TOP 30 Fahrzeuge präsentieren.Wir stellen Ihnen zudem die rechtswidrigen Praktiken derAutomobilindustrie zur "Schönung" von Verbrauchswerten vor, ebensowie unsere Forderungen an Behörden und politischeEntscheidungsträger. Diese sind aufgefordert, bestehendeZulassungsvorschriften anzuwenden und behördliche Nachprüfungendurchzuführen, um wieder zu ehrlichen Angaben zu kommen.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung anpresse@duh.deDatum: Freitag, 10.3.2017, um 10.00 UhrOrt: Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4 (Dachgeschoss),10178 BerlinTeilnehmer:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH Dr.Axel Friedrich, Internationaler VerkehrsberaterPressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de,www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe. www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell