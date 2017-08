Wiesbaden (ots) - Terroranschläge in Berlin, London und Barcelona,Berichte über gewaltbereite Extremisten und verzweifelte Flüchtlingeauf dem Weg nach Europa: Wie stark beeinflussen die aktuellen Themendie Ängste der Deutschen? Welche Rolle spielen Lebensmittelskandaleund Unwetter? Und wie zufrieden sind die Bürger mit den Politikern -so kurz vor der Bundestagswahl?Bereits zum 26. Mal hat das Infocenter der R+V Versicherung indiesem Jahr "Die Ängste der Deutschen" untersucht. Die Ergebnisse derrepräsentativen Langzeitstudie stellen Prof. Dr. Manfred G. Schmidtvom Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelbergund Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters, vor. DiePressekonferenz findet statt am- am Donnerstag, 7. September 2017 um 11.00 Uhr- im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 BerlinInteressierte Journalisten können sich per E-Mail ana.kassubek@arts-others.de akkreditieren. Fragen im Vorfeldbeantwortet Brigitte Römstedt (Telefon 0611 / 533-4656, Email:Brigitte.Roemstedt@ruv.de).Pressekontakt:Infocenter der R+V Versicherungc/o Arts & Others Communication GmbHDaimlerstraße 12 / D-61352 Bad Homburg v.d.H.Telefon +49 (0) 61 72 / 90 22 - 131a.kassubek@arts-others.dewww.die-aengste-der-deutschen.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell