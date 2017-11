Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung am 29. November beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig

Leipzig (ots) - Die nächste Hauptversammlung derARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der Gremienvorsitzendenfindet am 27. und 28. November beim Mitteldeutschen Rundfunk inLeipzig statt. Wir möchten Sie gerne am Mittwoch nach derHauptversammlung über Inhalte und Entscheidungen bei einerPressekonferenz informieren.Termin:Mittwoch, 29. November 2017, 10:00 UhrOrt:Mitteldeutscher RundfunkHochhaus MDR-Gelände Kantstraße13. EtageKantstr. 71-7304275 LeipzigThemen der Pressekonferenz sind u.a. eine erste Bilanz der ARDAudiothek, das junge Angebot funk und Maßnahmen für mehr Diversitätund realistischere Geschlechterdarstellungen in der ARD sowiePersonalia.Gesprächspartner werden unter anderem seinProf. Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDRVolker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches FernsehenNathalie Wappler Hagen, Hörfunkkommissionsvorsitzende der ARD undMDR-Programmdirektorin HalleFlorian Hager, Programmgeschäftsführer funkWolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor LeipzigsowieSteffen Flath, Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz derARDMan kann die Pressekonferenz wie immer auch im Livestream unterhttps://www.presse.daserste.de verfolgen und per Chat Fragen stellen.Für die Teilnahme an Livestream und Chat ist eine Registrierung beimARD-Pressedienst (pressedienst@DasErste.de) nötig. Im Chat erfolgtdie Anmeldung mit Klarnamen und Medium. Nicknames und anonymeTeilnehmer werden im Rahmen der ARD-Netiquette ignoriert.Anmeldung für die Pressekonferenz - egal ob live in Leipzig oderper Stream - bitte verbindlich bis 27.11. 2017 unterpressestelle@ard.dePressekontakt:ARD-PresseteamTel. 0341/300-6431E-Mail: Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell