Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung am 05. April beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt

Leipzig (ots) - Die nächste Hauptversammlung derARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der Gremienvorsitzendenfindet am 03. und 04. April beim Hessischen Rundfunk inFrankfurt/Main statt. Wir möchten Sie gerne am Mittwoch nach derHauptversammlung über Inhalte und Entscheidungen bei einerPressekonferenz informieren.Termin: Mittwoch, 05. April 2017, ab 11:00 UhrOrt: Hessischer RundfunkRaum K 1, Bertramstr. 8, 60320 Frankfurt/MainAls Themen sind unter anderem der Start der Verifikationsteam derARD, der Umstieg auf DVB-T2 HD und die neue DAB+-Kampagne sowie dieARD-Radio-App und die Beratungen der Gremienvorsitzendenkonferenzgeplant.Ihre Gesprächspartner werden u.a. sein:Prof. Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDRManfred Krupp, Intendant des Hessischen RundfunksNathalie Wappler Hagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission undMDR-Programmdirektorin HalleDr. Ulrich Liebenow, Vorsitzender der Produktions- undTechnikkommission der ARD und MDR-BetriebsdirektorVolker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen sowieSteffen Flath, Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARDSie können die Pressekonferenz wie immer auch im Livestream unterhttps://presse.daserste.de verfolgen und per Chat Fragen stellen.Bitte beachten Sie, dass Sie für die Teilnahme an Livestream und Chatbeim ARD-Pressedienst (pressedienst@DasErste.de) registriert seinmüssen. Im Chat bitten wir um Anmeldung mit Klarnamen und Medium.Bitte lassen Sie uns unter pressestelle@ard.de wissen, ob wir mitIhnen rechnen dürfen.Pressekontakt:Steffen GrimbergARD-SprecherTel.: 0341/300-6431E-Mail: steffen.grimberg@mdr.de