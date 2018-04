Presseinladung: Schäfer vor 12 Landtagen / Petitionsübergabe, 12.04.2018, 11 Uhr, Landtage, 12 Städte

Berlin (ots) - Mit Bock, Glocke und 120.000 Unterschriften ziehenSchäfer*Innen vor die Landtage in 12 Bundesländern. Dort übergebensie am 12. April 2018 um 11 Uhr die Petition #SchäfereiRetten anLandespolitiker.Die Schäfer*Innen beklagen den drohenden Untergang ihres Berufesund fordern eine Weidetierprämie. Einen Monat zuvor hatten siebereits vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlindemonstriert.Die Leistungen der Schäferei im Naturschutz sind von großerBedeutung für die Gesellschaft. Daher unterstützen rund 30 Verbändedie Weidetierprämie. Auch immer mehr Bürger erklären sichsolidarisch. Über 120.000 Menschen unterzeichneten die Petition desSchäfers Sven de Vries.Im Jahr 2016 gab es nur noch 989 haupterwerbliche Schäfereien, 13%weniger als 2010. Diese Betriebe beweiden über 6,4% desDauergrünlandes, besonders Naturschutzflächen.Durch die hohen Kosten einer naturnahen Tierhaltung ist dieSchäferei nicht wirtschaftlich und am preisgetriebenen Markt kaumkonkurrenzfähig. Die Weidetierprämie soll Schäfer*Innen für ihregesellschaftlichen Leistungen entlohnen und dem Beruf eine Zukunftgeben.In 22 anderen europäischen Mitgliedstaaten werden jährlich rund500 Millionen Euro an Weidetierprämien für Schafe und Ziegen gezahlt.Nur nicht in Deutschland. Statt auf die Entlohnung der öffentlichenLeistungen von Landwirten setzt die Bundesregierung aufMarktorientierung und Export.Die Bundesregierung kann die Weidetierprämie bereits 2019einführen. Es genügt eine Mitteilung an die europäische Kommissionbis zum 01. August 2018. Eine Entscheidung dazu könnte bereits aufder Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern fallen, die vom25.-27. April in Münster stattfindet.Wann: Donnerstag, 12.04.2018, 11 Uhr (Stuttgart: 9 Uhr).Wo: Vor den Landtagen in Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Hannover, Kiel,Magdeburg, Mainz, München, Potsdam, Schwerin, Stuttgart, Wiesbaden.Ablauf: 10:30 Treffen (Stuttgart: 8:30 Uhr), 11:00 Übergabe derPetition an Landespolitiker (Stuttgart: 9 Uhr).Pressemappe: https://goo.gl/en9S1LBilder: https://goo.gl/79MJx5Hashtag: #SchäfereiRettenVor-Ort-Kontakte: https://goo.gl/7dPU8APressekontakt:Andreas.Schenk@berufsschaefer.de,+49-1523-456 2709,Bundesverband Berufsschäfer e.V.,Zur Schäferei 1, 54675 Wallendorf,www.berufsschaefer.de.Original-Content von: Bundesverband Berufsschäfer e.V., übermittelt durch news aktuell