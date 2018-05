Presseinformation zur Berichterstattung des Spiegel

Köln (ots) - Der WDR hat seit Mitte vergangener Woche Hinweise aufmögliche sexuelle Belästigung durch Herrn Prof. Gebhard Henkeerhalten. Diesen ist er umgehend intensiv nachgegangen. In der Folgeschilderten mögliche Betroffene auch konkrete Vorfälle. Auf dieserGrundlage hat der WDR Herrn Henke am vergangenen Wochenendefreigestellt - zum Schutz aller Beteiligten und um Raum und Zeit füreine sachliche und sorgfältige Aufklärung zu schaffen.Herr Henke hat Vorwürfe, deren Charakter ihm bekannt ist, inersten Gesprächen bestritten. Selbstverständlich wird er zeitnah zuden einzelnen Anschuldigungen angehört.Fernsehdirektor Jörg Schönenborn:"Ich war erschüttert und bin wie viele Kolleginnen und Kollegen,die mit Herrn Henke zusammenarbeiten, immer noch fassungslos, dennHinweise auf mögliches Fehlverhalten hatte ich nie. Nun hoffe ich,dass die Prüfung Gewissheit bringt. Das schließt selbstverständlichauch eine Entlastung von Vorwürfen nicht aus, allerdings halte ichdas, was uns die Frauen geschildert haben, für gravierend undglaubwürdig."Der WDR hat weiterhin ein großes Interesse, den Sachverhaltaufzuklären. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattungim Spiegel ermuntert der WDR mögliche Betroffene, sich an diezuständigen Ansprechpartner im Haus oder die externen Anlaufstellenzu wenden.Die Anlaufstellen finden Sie hier: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/aufarbeitung-vorwuerfe-anlaufstellen-100.htmlPressekontakt:Ingrid SchmitzWDR UnternehmenssprecherinTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell