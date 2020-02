Presseinformation Robert Habeck und Familie

Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in "die aktuelle" vom 8.Februar 2020 weise ich als Anwalt von Robert Habeck auf Folgendes hin:Erstmals sind in der Boulevardpresse private Daten und Fotos seiner Kinderveröffentlicht worden, ohne dass diese zugestimmt haben. Dieses istbekanntermaßen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt worden, hiergegenvorzugehen. Diesen aktuellen Fall nimmt Herr Habeck zum Anlass, mich zu bittenmitzuteilen, dass er Verletzungen der Privatsphäre seiner Familie nichthinnehmen wird, insbesondere Fotoveröffentlichungen seiner Kinder oder seinerPrivatsphäre. Auch Politiker haben das Recht insofern in Ruhe gelassen zuwerden. Kinder von Politikern genießen bekanntermaßen besonderen Schutz vormedialer Veröffentlichung. Wir bitten insofern um Beachtung.Professor Dr. Christian SchertzRechtsanwaltPressekontakt:Schertz Bergmann RAe PartG mbBRA Prof. Dr. Christian SchertzKurfürstendamm 5310707 Berlincs@schertz-bergmann.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62754/4525881OTS: Schertz Bergmann RechtsanwälteOriginal-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell