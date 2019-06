Presseinformation Niki Lauda

Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in BUNTE überNiki Laudas "Testament" und weitere private Details in Bezug aufseine Familie, hat mich die Privatstiftung Lauda sowie die Familievon Niki Lauda beauftragt, ihre Interessen wahrzunehmen und dieMedien über Folgendes zu informieren:Die Berichterstattung in BUNTE verletzt die Persönlichkeitsrechtevon Mitgliedern der Familie Lauda, insbesondere ihre Privatsphäre. Sowerden Bilder der minderjährigen Kinder veröffentlicht und auchInformationen über die privaten Wohnverhältnisse verbreitet. Auch dieBerichterstattung über das angebliche "Testament" von Herrn Lauda istrechtswidrig. Diese Fragen sind ebenso der Privatsphäre der Familiezuzurechnen und gehen niemanden etwas an. Unabhängig davon, dass hierauch in Teilen falsch berichtet wurde.Ich bin daher beauftragt, gegen die BUNTE im Namen der FamilieLauda alle denkbaren presserechtlichen Schritte einzuleiten und aucheine Presseratsbeschwerde zu prüfen.Die Familie bittet uns aber auch an die Medien zu appellieren, voneiner Übernahme dieser Berichterstattung, die wie gesagt rechtswidrigist, Abstand zu nehmen. Vielmehr würde eine solche Übernahme eineeigenständige Rechtsverletzung begründen und ebenso presserechtlicheSchritte im Namen der Familie Lauda nach sich ziehen.Wir bitten daher um dringende Beachtung.Professor Dr. Christian SchertzRechtsanwaltPressekontakt:Schertz Bergmann Rechtsanwälte PartG mbBHerrn RechtsanwaltProf. Dr. Christian SchertzKurfürstendamm 5310707 BerlinOriginal-Content von: Schertz Bergmann Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell