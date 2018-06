Pressegespräch auf der Intersolar 2018 in München: SOLARWATT perfektioniert dezentrales Energiesystem

Dresden/München (ots) -+++ Neuer EnergyManager X+++ Smarte PV-Module optimieren den Ertrag+++ MyReserve wird notstromfähigSOLARWATT präsentiert im Rahmen der Fachmesse Intersolar/Thesmarter E in München neue Funktionen für alle Elemente seinesdezentralen Energiesystems. Diese bieten Endkunden und Installateurenerweiterte Anwendungsgebiete sowie mehr Nutzerfreundlichkeit."SOLARWATT ist der einzige Photovoltaikhersteller, der so konsequentauf intelligente Energiesysteme für Privathaushalte und das Gewerbesetzt. Alle relevanten Bestandteile der Photovoltaikanlage werden vonuns entwickelt und an unseren deutschen Standorten produziert. DieseKomponenten sind aufeinander abgestimmt, kommunizieren miteinanderund optimieren das Gesamtsystem. Dadurch ist es effizienter als einePV-Anlage mit Elementen unterschiedlicher Hersteller. Dass alles auseiner Hand kommt, erleichtert für unsere Installateure auch dieServices rund um die Anlage enorm", sagt SOLARWATT-GeschäftsführerDetlef Neuhaus.Neu: EnergyManager XDer EnergyManager als intelligente Kommandozentrale des häuslichenEnergiesystems steuert die einzelnen Komponenten derPhotovoltaik-Anlage so, dass möglichst viel selbst erzeugter grünerStrom vor Ort verbraucht wird. Künftig bietet SOLARWATT zweiVarianten des EnergyManagers an. Der neue EnergyManager X ist diePlug & Play-Lösung für Privathaushalte. Er wird nicht mehr in denSchaltschrank integriert, sondern kann an einem beliebigen Ort imHaus untergebracht werden. Seine Funktionsweise ähnelt der einesRouters: Automatisch erkennt er alle Komponenten wie etwaWechselrichter, Stromspeicher oder smarte Steckdosen. SchaltbareGeräte ohne eigenen Netzwerkzugang - zum Beispiel eine Wärmepumpe -werden ohne zusätzliche Verkabelung ins intelligente Energienetzwerkdes Hauses eingebunden. Die neue Variante des SOLARWATTEnergyManagers ist zum Jahresende 2018 verfügbar. Der bewährteEnergyManager Pro wird parallel zu einer Energie-Management-Lösungfür Gewerbebetriebe weiterentwickelt.SOLARWATT integriert darüber hinaus die Elektromobilität in seindezentrales Energiesystem: Künftig sind die Schnittstellen desEnergyManagers offen für die große Mehrheit aller in Deutschlandverbauten Ladeboxen für Elektro-Autos. Neben der direkten Anbindungzu Herstellern wie Meneckes oder Keba wird auch das typenoffene OpenCharge Point Protocol (OCPP) unterstützt. Dies gibt dem Endkundenmehr Entscheidungsfreiheit - auch im Fall einer Nachrüstung.Smarte Module werden aktiver Teil des EnergiesystemsIn einem smarten System werden die einzelnen Solarpaneeleindividuell geregelt und erhöhen den Solarertrag, z.B. beiteilverschatteten Dächern. Das neue SOLARWATT-Modul Vision 60M smartkombiniert die Langlebigkeit und Qualität eines Glas-Glas-Moduls miteinem Energieoptimierer. Über den EnergyManager visualisiert, kannder Stromertrag der PV-Anlage auf Modulebene gemonitort werden.SOLARWATT verwendet für seine smarten Module den P300 Power Optimizervon SolarEdge, der an den Glas-Glas-Modulen bereits vormontiert ist.Dies erspart dem Handwerker den oftmals kleinteiligenInstallationsaufwand auf dem Dach und sorgt gegebenenfalls für eineeinfache Demontage im Falle einer Reparatur. Darüber hinaus eröffnendie smarten Module Installateuren weitere Vertriebsmöglichkeiten: Siekönnen nun Kunden mit komplizierten Dachlagen eine PV-Lösung mithöherem Stromertrag anbieten.Neu: SOLARWATT-Speicher mit NotstromfunktionFortan ist mit dem MyReserve Batteriespeicher in Verbindung mitdem Fronius Symo Hybrid Wechselrichter auch eine Stromversorgungmöglich, wenn das Netz ausgefallen ist. Dazu wird zusätzlich die neueMyReserve Switch Box installiert. Diese trennt bei einem Stromausfallautomatisch das Haus- vom Stromnetz und ermöglicht eine autonomeWeiterversorgung des Haushalts mit Energie, die entweder direkt vomDach oder aus dem Speicher kommt. Eine Nachrüstung ist auch beibereits installierten Speichern jederzeit möglich, ohne dass einUmbau der Hauptverteilung erforderlich ist. "Wir möchten unserenKunden ein optimal abgestimmtes System anbieten, das ihnen trotzdemdie größtmögliche Flexibilität sichert", so Detlef Neuhaus. "Dieoptionale Notstromfunktionalität ist ein weiterer Baustein unseresKonzepts, ein für jeden Kunden maßgeschneidertes, dezentralesEnergiesystem anzubieten."SOLARWATT-Stand ees Europe/The smarter E, Messe München:B1.110/111Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT fürPremiumqualität aus deutscher Herstellung. Global Player wie BMW i,Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler, der weltweit rund350 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinsstraße 1755116 MainzMail: secker@brunomedia.deNadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49-351-8895-213Mobil: +49-162-1058847Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell