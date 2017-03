Pressegespräch mit der Menschenrechtsbeauftragten Bärbel Kofler / Hilfe für Ostafrika muss verstärkt werden

Tönisvorst (ots) - Am 31. März wird die Menschenrechtsbeauftragteder Bundesregierung Dr. Bärbel Kofler action medeor in Tönisvorstbesuchen. Sie ist seit Juni letzten Jahres Beiratsmitglied von actionmedeor. Thema wird die Hilfe für Ostafrika sein. In Ostafrika drohen20 Millionen Menschen zu verhungern. Besonders schlimm ist dieSituation im Südsudan, denn dort sind die Menschen zudem vor demBürgerkrieg auf der Flucht. Die Hilfe von action medeor soll in engerAbstimmung mit dem Auswärtigen Amt ausgeweitet werden.Wir möchten Sie herzlich zu einem Rundgang mit Bärbel Kofler durchdas Tönisvorster Medikamentenlager um 16 Uhr und anschließendemPressegespräch um 16.30 Uhr über die Hungerkatastrophe in Ostafrikaam Freitag, den 31. März, einladen. Dabei sein wird neben denBeiratsmitgliedern Dr. Bärbel Kofler und Udo Schiefner der actionmedeor-Mitarbeiter Stefan Marx. Er hat in den vergangenen drei Wochenerneut im Südsudan verschiedene Krankenhäuser, Gesundheitsstationenund Partner besucht. Seine Berichte über die Situation vor Ort sinderschütternd.Einladung zum Rundgang und Fototermin im Medikamentenlager um 16 Uhrund anschließendem Pressegespräch um 16.30 Uhrmit der Menschenrechtsbeauftragen Dr. Bärbel Kofler und Stefan Marxam 31. März 2017 bei action medeor,St. Töniser Str. 21 in 47918 Tönisvorst/VorstEine große Medikamentensendung mit Spezialnahrung, Schmerzmitteln,Antibiotika und Mitteln gegen Durchfallerkrankungen hat action medeorbereits auf den Weg gebracht. Weitere Medikamentensendungen werdenzurzeit im Tönisvorster Medikamentenlager gepackt.Anmeldung zum Pressgespräch per Mail (Susanne.Haacker@medeor.de)oder telefonisch (02156/9788-178) bitte bis zum 30. März 2017.Pressekontakt:action medeor e.V.Pressesprecherin Susanne Haacker02156/97881780173/5152091Susanne.Haacker@medeor.deOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell