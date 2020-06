Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Berlin (ots) - Bundesforschungsministerin Karliczek, AWI-Direktorin Boetius, Expeditionsleiter Rex und Fahrtleiter des dritten Expeditionsabschnitts Kanzow berichten von den ungeahnten Herausforderungen für die Klima-Expedition und dem erschwerten Austausch von Team und MaterialFortführung der MOSAiC-Expedition gelingt trotz Corona und mit Hilfe deutscher ForschungsschiffeMontag, 8. Juni 2020, 12:30 UhrBundesministerium für Bildung und ForschungPresse- und Besucherzentrum, Kapelle-Ufer 1, 10117 BerlinDie Corona-Pandemie hat auch die internationale MOSAiC-Expedition vor zuvor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Am 20. September war der deutsche Forschungseisbrecher "Polarstern" in Tromsø, Norwegen, zu seiner Klima-Expedition in das Nordpolarmeer aufgebrochen. Fast hätten die pandemiebedingten massiven Einschränkungen des weltweiten Verkehrs den Austausch von Team und Fracht unmöglich gemacht. Nun aber konnte dank der Hilfe der deutschen Forschungsschiffe Sonne und Maria S. Merian im Adventsfjord auf Spitzbergen der Austausch durchgeführt und die Expedition so erfolgreich weitergeführt werden. Die "Polarstern" wird kurz nach der Pressekonferenz ins Eis fahren, um weitere Meilenstein-Erkenntnisse in der Klimaforschung zu gewinnen.Ihre Gesprächspartner sind:- Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung - Professorin Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) - Professor Dr. Markus Rex, Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam, Leiter der MOSAiC-Expedition (live zugeschaltet von der Polarstern) - Professor Dr. Torsten Kanzow, Leiter der Physikalischen Ozeanographie am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, Fahrtleiter des dritten Abschnitts der MOSAiC-Expedition (live zugeschaltet von der Maria S. Merian)Die Pressekonferenz wird live auf http://www.bmbf.de/livestream und unserem Twitterkanal (@BMBF_Bund) übertragen. Für Kolleginnen und Kollegen, die im Sinne des Social Distancing eine Online-Teilnahme bevorzugen, bieten wir die Möglichkeit, Fragen im Vorfeld oder während des Termins per E-Mail an presse@bmbf.bund.de zu übermitteln. Wir werden versuchen, diese im Termin zu beantworten.Achtung: Für die Fernseh-Berichterstattung ist WELT Fernsehen Poolführer (Kontakt: newsproducer@welt.de, Tel.: +49 30 2090-4555).Auf Ihr Kommen und über Ihre Anmeldung zu diesem Termin freuen wir uns. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an presse@bmbf.bund.deHerzliche GrüßeUlrich ScharlackHinweis zur Sicherheitskontrolle:Bitte beachten Sie, dass auch Pressevertreter mit Journalistenausweis bei Terminen innerhalb des BMBF den Eingang mit der Sicherheitskontrolle benutzen müssen. Insbesondere bei großen Veranstaltungen kann es dabei zu Wartezeiten kommen. Bitte planen Sie bei Ihrer Anreise einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf ein.Pressekontakt:Pressestelle BMBFPostanschrift11055 BerlinTel.+49 30 1857-5050Fax+49 30 1857-5551presse@bmbf.bund.de http://www.bmbf.dehttp://www.twitter.com/bmbf_bundhttp://www.facebook.com/bmbf.dehttp://www.instagram.com/bmbf.bundWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67245/4616392OTS: Bundesministerium für Bildung und ForschungOriginal-Content von: Bundesministerium für Bildung und Forschung, übermittelt durch news aktuell