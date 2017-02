Pressegespräch: Deutsche Umwelthilfe zur Durchsetzung der Luftqualitätswerte und Diesel-Fahrverboten ab 1.1.2018 in Stuttgart

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - DUH erläutert neue erschreckende Erkenntnisse zuden Verursachern und Verantwortlichen für die besonders hohenFeinstaub- und Stickstoffdioxidwerte in Stuttgart, informiert überden Stand der DUH-Klagen für saubere Luft und bewertet die bisherbeschlossenen Diesel-FahrverboteDie baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag,21.2.2017 erstmals Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ab 2018 inStuttgart beschlossen. Damit reagiert sie auf die Aufforderung desVerwaltungsgerichts Stuttgart in der Klage der Deutschen Umwelthilfe(DUH) gegen das Land. Das Gericht hat im Oktober 2016 dieLandesregierung aufgefordert, konkrete Maßnahmen zu benennen, durchdie die Feinstaub- und Stickstoffdioxidgrenzwerte in Stuttgart ab dem1.1.2018 im gesamten Planungsgebiet sicher eingehalten werden. Damitliegt erstmals ein vom Gericht formuliertes verbindliches Datum fürdie Einhaltung der Luftqualitätswerte vor.Im Rahmen des Pressegesprächs wird die DUH erläutern, warum die inStuttgart geplanten Diesel-Fahrverbote für die DUH als Klägerin nichtausreichend sind und welche weiteren Maßnahmen ergriffen werdenmüssen, um die Einhaltung der Feinstaub- undStickstoffdioxidgrenzwerte zu gewährleisten.Stadt und Land stehen seit Jahren unter massivsten Druck derAutokonzerne. Erfreulicherweise funktioniert aber zumindest nochunser Justizsystem. Die DUH klagt derzeit in 16 Städten für saubereLuft, darunter auch Stuttgart. Wir werden Sie im Rahmen desPressegesprächs über aktuelle erfreuliche Entwicklungen in den fürStuttgart wesentlichen Klageverfahren sowie den aktuellen zweitenSchritt des EU-Vertragsverletzungsverfahrens wegen anhaltenderÜberschreitung der Stickstoffdioxidgrenzwerte informieren.Schließlich werden wir Ihnen anhand von Abgasmessungen anbesonders in Stuttgart relevanten Euro 6 Pkw erläutern, warum geradein Stuttgart die Luft so extrem mit Abgasen vergiftet ist und welchebesondere Rolle auch örtliche Hersteller dabei spielen.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an dem Pressegespräch und bitteum Anmeldung an presse@duh.deDatum:Freitag, 24.2.2017 um 15:00 UhrOrt:Welthaus Stuttgart am Charlottenplatz; "Globales Klassenzimmer",Eingang: Im Innnenhof des Alten Waisenhauses bzw. des Instituts fürAuslandsbeziehungen (ifa)Charlottenstraße 17, 70173 StuttgartTeilnehmer:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.dePressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell