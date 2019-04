Die Pressefreiheit verbietet eine Auslieferung von Julian Assange

Berlin (ots) - Zu der heutigen Verhaftung vonWikileaks-Mitbegründer Julian Assange erklärt Patrick Breyer,Bürgerrechtler und Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl:"Egal, was man von Assange persönlich hält: Wegen der auch fürelektronische Medien geltenden Pressefreiheit darf keinPressevertreter für die Veröffentlichung von 'Staatsgeheimnissen'verfolgt werden, auch nicht wegen 'Anstiftung' seines Informanten.Zudem kann Assange vor einem geheimen US-Sondergericht keinen fairenProzess erwarten. Da die USA internationale Menschenrechte nicht nurin diesen Punkten missachten, darf Assange nicht in die USAausgeliefert werden. Das würde ein fatales Signal an alleWhistleblower senden. Unbeeinflusst davon sollten die in Schwedenerhobenen Vorwürfe von Vergewaltigung rechtsstaatlich geklärt werden.Dass Assange nach einem Machtwechsel und der Veröffentlichung vonKorruptionsvorwürfen gegen den Präsidenten Ecuadors plötzlichausgeliefert worden ist, lenkt den Blick auf die prekäre Situationauch des berühmten Whistleblowers und Überwachungsgegners EdwardSnowden. Snowden ist durch die Aufdeckung illegalerMassenüberwachungsprogramme zum Held geworden und verdient dauerhaftsicheren Aufenthalt in einem Rechtsstaat. Die Bundesregierung, diedies aus Angst vor den USA bisher verweigert, muss sich jetztbewegen!"Hintergrund: Wikileaks hatte von der US-Soldatin Chelsea Manningkopierte Dokumente über Kriegseinsätze in Irak und Afghanistanveröffentlicht, darunter die Dokumentation von Kriegsverbrechen.Veröffentlichte US-Diplomatendepeschen deckten zudem Korruption inverschiedenen anderen Staaten auf, was eine Rolle im ArabischenFrühling spielte.Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell