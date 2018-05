Pressefotos - Jogi Löw trifft seine jüngsten Fans (FOTO)

Hamburg (ots) -Jogi Löw trifft seine jüngsten Fans im Berliner NIVEA Haus.Am 16. Mai, knapp vier Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM 2018in Russland, hatten Berliner Jungen und Mädchen zwischen 6 und 9Jahren die Gelegenheit, dem Trainer Fragen zu stellen. Außerdemsignierte Löw den Grundschülern das offizielle Jogi-Trikot 2018 -unter dem Motto "Gib mir 5". Denn gemeinsam hofft man auf dieTitelverteidigung und damit den fünften Weltmeister-Stern. Schon inwenigen Tagen geht's für die Nationalmannschaft ab ins Trainingslagernach Italien. NIVEA MEN wünscht dem Team alles Gute!Hochauflösende Versionen aller Pressebilder erhalten Sie unter:http://ots.de/yBRfEDBei Interesse an Bewegtbildmaterial wenden Sie sich bitte gernean: Lucky7even, Jo Failer, jo.failer@l-7.tv, 0171/9330 243Über die Beiersdorf AGDie Beiersdorf AG ist ein führender Anbieter innovativer undhochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 JahreErfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz inHamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist imdeutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. DasBeiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, internationalführende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - dieweltweit größte Hautpflegemarke* - Eucerin, Hansaplast und La Prairiegehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugensie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafteMarken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEKund Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Diehundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweitführender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbeund Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen.* Quelle: Euromonitor International Limited; NIVEA als Dachmarkein den Kategorien Gesichts-, Körper- und Handpflege; Handelsumsatz2016.Pressekontakt:Beiersdorf AGInken Hollmann-PetersVice President Corporate Communications & SustainabilityTel: +49 40 4909-2001E-Mail: cc@beiersdorf.comOriginal-Content von: Beiersdorf AG, übermittelt durch news aktuell