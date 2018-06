Presseerklärung zur Personalie Boris Becker

Brüssel (ots) - Aus gegebenem Anlass sowie auf Grund von Anfragenund Presseveröffentlichungen teilt die Botschaft derZentralafrikanischen Republik in Brüssel bezugnehmend auf Herrn BorisBecker folgendes mit:Herr Becker ist ein aufrichtiger Unterstützer unseres Landes undwurde vom Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik in dendiplomatischen Dienst berufen.Sein Dienstsitz ist Brüssel. Herr Becker ist in Mission im BereichSport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten für unser Land und dieBotschaft tätig. Er setzt sich für ein friedliches Miteinander einund nutzt dabei seine internationalen Verbindungen besonders in Sportund Kultur. Die Botschaft sieht keinen Grund, sich zuPrivatangelegenheiten von Herrn Becker zu äußern. Diesebeeinträchtigen nicht die aufrichtigen Bemühungen von Herrn Beckerfür unser Land.Alle Rechte und Pflichten für Diplomaten sind durch das WienerÜbereinkommen über diplomatische Beziehungen und im Völkerrechtgeregelt. Wir sind überzeugt, dass sich alle Länder, die demÜbereinkommen beigetreten sind, an dieses halten. InsbesondereEngland hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass das Land invorbildlicher Weise die diplomatischen Gepflogenheiten, alleDiplomaten und deren Rechte respektiert. Dies wird im Fall desDiplomaten Becker auch nicht anders sein.Verantwortlich:S.E. Botschafter Dr. Daniel Emery DedeBotschaft der Zentralafrikanischen Republik für das KönigreichBelgien, das Königreich der Niederlande, das Großherzogtum Luxemburgund für die Europäische UnionAvenue de Meysse 101 1020 Brüssel, Belgien+32 (465) 53 04 84contact@ambassaderca.bewww.ambassaderca.bePressekontakt:Büro Prof. Moritz Hunzingermh@hunzinger.de+49-(0)69-15200320Original-Content von: Botschaft der Zentralafrikanischen Republik für das Königreich Belgien, übermittelt durch news aktuell