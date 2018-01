Presseeinladung zur weltweit größten Schnippeldisko gegen Lebensmittelverschwendung

Berlin (ots) - Zum siebten Mal wird am Vorabend der "Wir haben essatt"-Demo in Berlin nicht marktfähiges Gemüse geschnippelt und zurProtestsuppe gegen die Agrarindustrie verarbeitet.Datum: Freitag, 19. Januar 2018 | Zeit: 18:00-24:00 UhrOrt: Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U), Siemensstraße 27, 10551BerlinOrganisatoren: Christliche Initiative Romero, Slow Food YouthDeutschland, Kampagne Meine Landwirtschaft, FIAN Deutschland, FlämingKitchen, Aktion Agrar und Die Freien Bäcker e. V. - Zeit fürVerantwortungUnter dem Motto "Topf-Tanz-Talk" öffnet die größte Schnippeldiskoder Welt am 19. Januar zum siebten Mal ihre Türen: 1,5 Tonnen nichtvermarktbares Gemüse werden bei Musik und guter Laune geschnippeltund zu einer Suppe weiterverarbeitet. Mit der Schnippeldisko hat SlowFood Youth Deutschland 2012 gemeinsam mit Partnern ein Format insLeben gerufen, um auf das beschämende Ausmaß derLebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Das hier verwendete,von Bauernhöfen aus der Region erzeugte Gemüse hätte es eigentlichnicht auf den Teller geschafft. Denn egal ob Kartoffel, Rübe, Möhre,Zwiebel oder Kürbis - die geschmacklich einwandfreien Lebensmittelentsprechen nicht den Marktnormen, weil sie zu klein, zu groß, zudick, zu dünn oder zu krumm gewachsen sind. Aus rein optischenGründen landen sie zumeist im Abfall.An diesem Abend sagen rund tausend Engagierte Nein zuLebensmittelverschwendung! und zeigen mit Sparschäler, Messer undKochlöffel, dass es auch anders geht und schmeckt. Das Event wirddurch Musik von Dj Adam Aalias und The Worms Original 7" inchesbegleitet, was den Spaß der gemeinsamen Aktion noch steigert.Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren ist für einzukunftsfähiges Lebensmittelsystem von zentraler Bedeutung, ebensoder Erhalt des Lebensmittelhandwerks. Deshalb laden die Bäcker derInitiative "Die Freien Bäcker" an diesem Abend zum gemeinsamenSeelen backen ein. Mit der Schnippeldisko treiben die Veranstalterden Wandel hin zu einem zukunftsfähigen Ernährungssystem voran undbegeistern Jung und Alt dafür, Lebensmittel wertzuschätzen undnachhaltig mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Ergänzt wird dieSchnippeldisko durch ein inhaltliches Programm. Es gibt Kurzfilme,eine Ausstellung zum weltweiten bäuerlichen Widerstand und Vorträge.Aktivisten und Engagierte aus ganz Europa stellen Entwicklungen desaktuellen Ernährungssystems vor und beleuchten folgende Themen:- Konzernmacht - Wie Megakonzerne die Zukunft unseresErnährungssystems bedrohen- Kleinbäuer*innen weltweit - Zwischen Diskriminierung undProtestbewegung- Gesellschaftlicher Widerstand - Bäuer*innen, Verbraucher*innenund Aktivist*innen kämpfen Hand in Hand für ihre RechteHinweis zur Veranstaltung:Die Schnippeldisko am 19. Januar ist eine öffentliche, kostenloseVeranstaltung. Die Organisatoren freuen sich über jeden, dermitschnippelt und mehr über das aktuelle Ernährungssystem erfahrenmöchte. Das Schnippeln und Kochen findet unter Anleitung vonAktionskoch Wam Kat und der "Fläming Kitchen" statt. Das Essen wirddie Teilnehmer des Abends sowie der "Wir haben essatt!"-Demonstration am darauffolgenden Tag aufwärmen.Mehr Informationen: http://bit.ly/2qJez1sFotos und Impressionen aus den letzten Jahren: http://bit.ly/2lV4J75Mehr zu den veranstaltenden Organisationen: https://is.gd/GR63FqWIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN!Bitte melden Sie sich bis Dienstag, den 16. Januar 2018 bei SlowFood Deutschland unter s.sheets@slowfood.de oder 030/2 00 04 75-20an.Für Interviews und Hintergrundgespräche stehen Ihnen vor Ort zurVerfügung:Sharon Sheets, Slow Food Youth Deutschland (0157-88492505); zurSchnippeldisko, Lebensmittelverschwendung und biokulturelle VielfaltJochen Fritz, Kampagne Meine Landwirtschaft (0171-8229719);Pressesprecher der "Wir Haben es Satt!"-DemonstrationSandra Dusch Silva, CIR (0176-64190709) zum Thema Gütesiegel undArbeitsbedingungen in SchlachtfabrikenAnke Kähler, Die freien Bäcker (0170-4105 983) zum ThemaBäckerhandwerk, Saatgut und Wertschöpfungskette im Bereich GetreideUte Stephani, FIAN Deutschland (0152-08652126) zum Thema"Menschenrechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen/UN-Erklärung derRechte von Kleinbäuer*innen"Leonie Dorn, Aktion Agrar (0163-7180259) zum Thema KonzernmachtWam Kat, Fläming Kitchen (0160-97588074) zur Volksküche und EssenHilfe für Geflüchtete in Frankreich und GriechenlandOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell