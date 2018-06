Presseeinladung zur Siegerehrung: Google.org vergibt 5 Mio. Euro an soziale Projekte (7.6.2018, Berlin)

Hamburg (ots) - Wir möchten Sie sehr herzlich zur Abschlussfeierder Google.org Impact Challenge am 7. Juni einladen. Wie bei derPremiere vor zwei Jahren freuen wir uns auf einen Abend voller großerEmotionen: acht soziale "Leuchtturm-Projekte" werden mit jeweils250.000 Euro, drei sogar mit 500.000 Euro ausgezeichnet. Weitere 50lokale Projekte erfahren ebenfalls erst an diesem Abend, ob sie mitjeweils 20.000 Euro ihre Ideen verwirklichen können. Insgesamt werdenvon Google.org Fördergelder in Höhe von fünf Millionen Euro vergeben.Seit November haben über 2.500 gemeinnützige Organisationen ausganz Deutschland an der "Impact Challenge" teilgenommen. Gesuchtwaren ehrenamtliche Initiativen, die neue Wege gehen, um ihreGemeinschaft zu unterstützen - im Sport, in der Kultur oder insozialen Einrichtungen.Termin:Donnerstag, 7. Juni, 18:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 17.00 Uhr)Ort:Vollgutlager Berlin, Rollbergstraße 26, 12053 BerlinAgenda:18:00 Uhr: Eröffnung durch Jacquelline Fuller, Google.org18:00-19:30 Uhr: Bekanntgabe der Gewinnerab 19:30 Uhr: Umtrunk & Get TogetherUm 19.30 Uhr gibt es Gelegenheit für Fotos und Interviews mit denSiegern und Vertretern der Partner.Teilnehmer:Jacquelline Fuller, Director Google.orgPhilipp Justus, Vice President Google DACH & CEEAls Vertreter der Expertenjury freuen wir uns u.a. Verena Bentele,Präsidentin des Sozialverbandes VdK, 12-fache Paralympics-Siegerin imLanglauf und Biathlon, Arne Friedrich, ehemaligerFußball-Nationalspieler und Stiftungsgründer (angefragt), DanielJung, YouTube Mathe-Rockstar & BildungsbotschafterModeration: Jörg Thadeusz, Journalist und TV-ModeratorAufgrund begrenzter Plätze bitten wir Sie, sich übergoogle@a-und-o.com oder telefonisch unter 040/432944-13 anzumelden.Bitte teilen Sie uns auch kurz mit, wenn Sie mit einzelnenTeilnehmern persönliche Interviews führen möchten.Dr. Ralf BremerUnternehmenssprecher Google DeutschlandPressekontakt:a+o Ges. für Kommunikationsberatung mbHSchulterblatt 58 | 20357 HamburgTelefon +49 40 43 29 44 13E-Mail google@a-und-o.comWeb a-und-o.comGeschäftsführer/Managing Directors:Karin Jensen, Thorsten Garde | HRB 63041 AG HamburgOriginal-Content von: Google Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell