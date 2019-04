Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen des GemeinsamenWortes "Demokratie braucht Tugenden" haben die DeutscheBischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) ein neues Gemeinsames Wort zum Thema Demokratie erarbeitet. Mitihrem Gemeinsamen Wort "Vertrauen in die Demokratie stärken" wollendie Kirchen den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat stützenund stellen Konsequenzen für politisches Handeln zur Diskussion, umdas Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Die Kirchen bekennen sichausdrücklich zur Mitverantwortung für unsere Demokratie alspolitische Lebensform der Freiheit. Zur Vorstellung dieses Textesladen die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche inDeutschland zu einer Pressekonferenz ein amDonnerstag, 11. April 2019,um 13.00 Uhrin der Katholischen Akademie,Hannoversche Str. 5, 10115 Berlin.Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:- Prof. Dr. Reiner Anselm (München), Vorsitzender der Kammer fürÖffentliche Verantwortung der EKD,- Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Vorsitzender derKommission für gesellschaftliche und soziale Fragen derDeutschen Bischofskonferenz,- Prof. Dr. Tine Stein (Göttingen), Mitglied der ÖkumenischenArbeitsgruppe zur Erarbeitung des Gemeinsamen Wortes zurDemokratie,- Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch (Bremen), Mitglied derÖkumenischen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des GemeinsamenWortes zur DemokratieInteressierte Medienvertreter sind gebeten, sich für diesesPressegespräch bis zum 8. April 2019 bei der Pressestelle derEvangelischen Kirche in Deutschland mit einer formlosen E-Mail anpresse@ekd.de anzumelden.Pressestelle der EKDAnnika LukasDiese Presseeinladung wird zeitgleich von den Pressestellen derDeutschen Bischofskonferenz, der EKD und des Erzbistums Berlinversandt. Mehrfachsendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell