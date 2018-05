Presseeinladung zur BPI-Hauptversammlung am 12. Juni 2018 im Martim proArte Berlin

Berlin (ots) -Die Volksparteien suchen nach aufreibenden Koalitionsverhandlungennach neuer Stabilität. Jens Spahn ist neuer Gesundheitsminister imBundeskabinett. Der BPI verstärkt seine Geschäftsführung. Das(politische) Jahr ist eine Zeit des Wandels. Die BPI-Hauptversammlungwird nach vorne schauen: Was sind die aktuellen Herausforderungen derArzneimittelversorgung? Wo liegen die Chancen? Und was sagt diePolitik, wie sie die Menschen tatsächlich auch zukünftig in denMittelpunkt der Gesundheitsversorgung stellen will?Wir laden Sie zum Öffentlichen Teil der BPI-Hauptversammlung ein,am Dienstag, den 12 Juni 2017von 9.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhrim MARITIM proArte HotelFriedrichstraße 15110117 BerlinProgrammab 08:00 Uhr Akkreditierung09:30 Uhr Begrüßung/Eröffnung der HauptversammlungDr. Martin Zentgraf (Vorstandsvorsitzender, BPI e. V.)Politisches GrußwortSabine Weiss (MdB, Parlamentarische Staatssekretärin,BMGBericht zur LageDr. Martin Zentgraf (Vorstandsvorsitzender, BPI e.V.)AusspracheHenning Fahrenkamp (Hauptgeschäftsführer, BPI e.V.)Berufung BPI-Senior Experts durchDr. Martin Zentgraf (Vorstandsvorsitzender, BPI e.V.)11:00 Uhr Kaffeepause11:30 Uhr Verabschiedung Henning Fahrenkamp12:30 Uhr MittagspauseUm besser planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum5. Juni 2018 per Fax über das anliegende Anmeldeformular oder perE-Mail über presse@bpi.de.Pressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell