Berlin (ots) - In den letzten Jahren waren die transatlantischen Beziehungen von Spannungen und Konflikten geprägt. Neben zentralen Fragen zu Klimawandel, Sicherheitsinfrastruktur oder Globalisierung rückten auch digitalpolitische Themen zunehmend in den Fokus.Die Liste offener Punkte in der Digitalpolitik ist umfangreich und betrifft bei Weitem nicht nur Fragen des Datenschutzes. Vielmehr geht es um ein grundlegendes Verständnis, wie im Digitalzeitalter eine tragfähige multilaterale Zusammenarbeit gestaltet werden kann. Vor diesem Hintergrund diskutieren führende Expert:innen bei der ersten Ausgabe der Veranstaltungsreihe Digitale Agenda.Pressevertreter:innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen:Digitale Agenda"A New Beginning - Transatlantische Beziehungen und was jetzt wichtig wird"Mit:- Sigmar Gabriel, Vorsitzender, Atlantik-Brücke- John B. Emerson, Vorsitzender, American Council on Germany- Prof. Dr. Kristin Shi-Kupfer, Universität Trier und Senior Associate Fellow, Mercator Institute for China Studies (MERICS)- Werner Stengg, Experte im Kabinett der Kommissarin und Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager, Europäische Kommission- Elvan Korkmaz-Emre, MdB, Stellvertretende digitalpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion- Dr. Dirk Bornemann, Mitglied der Geschäftsleitung, Microsoft DeutschlandWann: Dienstag, 30. März 2021, 12.00 bis 13.15 UhrWo: Online-EventAkkreditierung: Als Journalist:in akkreditieren Sie sich direkt unter diesem Link (https://veranstaltungen.tagesspiegel.de/1wLb5z?rt=2nKU_t2bJ0SCW_6hXj4_eQ&RefId=Presse)Wollen Sie aktiv mit Ton und Bild an der Diskussion teilnehmen und in den direkten Austausch mit den Diskutant:innen kommen? Setzen Sie einfach ein entsprechendes Häkchen im Registrierungsprozess und nehmen Sie an unserem Teams-Call teil. Daneben steht Ihnen auch, wie gewohnt, eine Teilnahme über den Veranstaltungs-Stream mit Chatfunktion offen. (Plätze im Teams-Call sind limitiert. Zuteilung erfolgt nach Zufallsprinzip.)Zur Reihe:Digitale Agenda ist eine neue Veranstaltungsreihe, die der Verlag Der Tagesspiegel gemeinsam mit Microsoft Deutschland ins Leben gerufen hat. Die Reihe widmet sich aktuellen Themen, die auf die digitale Agenda von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Gesellschaft gehören.Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm finden Sie online (https://veranstaltungen.tagesspiegel.de/event/119da1c7-ba66-4abe-994b-75003df3c5e5/summary).