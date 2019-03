Presseeinladung zum Parlamentarischen Abend am 20. März in Berlin: GESENT-Initiative gegen drohenden Therapiestillstand in Neurologie und Psychiatrie in Deutschland

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - In Deutschland droht der Therapiestillstand inNeurologie und Psychiatrie. Die Verfügbarkeit innovativerNeuropsychopharmaka befindet sich seit demArzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) im freien Fall. GESENTe.V., eine Initiative aus Ärzten, Wissenschaftlern, Industrie undPatientenorganisationen, weist eindringlich auf die Unterversorgunghin und sucht Antworten auf die Frage, wie sich eine folgenreicheFehlentwicklung zu Lasten von Ärzten und Patienten doch nochverhindern lässt.Zum PARLAMENTARISCHEN ABEND am Mittwoch, dem 20. März 2019, 18:30bis 21:30 Uhr, im Restaurant "Lampenladen" im Deutschen Bundestag(Paul-Löbe-Haus, direkt neben dem Reichstagsgebäude im BerlinerRegierungsviertel) sind Journalisten herzlich eingeladen!Seit Inkrafttreten des (AMNOG) im Jahr 2011 sinkt in Deutschlanddie Verfügbarkeit neu entwickelter Neuropsychopharmaka. Dies führt zueiner Beschränkung der ärztlichen Therapiefreiheit und zum wachsendenVertrauensverlust bei Patienten. Hauptverantwortlich ist dieHandhabung der frühen Nutzenbewertung aufgrund des AMNOG, die einerangemessenen Einschätzung des therapeutischen Potenzials neuerneuropsychiatrischer Medikamente entgegensteht. Auf der politischenEbene wird das Problem bisher verdrängt oder totgeschwiegen, währenddie Zahl neuropsychiatrischer Erkrankungen rasant ansteigt undNeuropsychopharmaka in Deutschland unter allen verordnetenArzneimitteln bereits Platz 2 einnehmen.Mit dem Ziel einer intensiven Überprüfung der durch das AMNOGvorgegebenen gesetzlichen Grundlagen hat die Deutsche Gesellschaftfür experimentelle und klinische Neuro-Psychopharmako-Therapie(GESENT) e.V. Anfang dieses Jahres eine bundesweite Initiativegestartet, in deren Rahmen der Parlamentarische Abend stattfindet.PROGRAMM- Begrüßung:Prof. Dr. Peter Riederer, Präsident GESENT e. V.- Keynote:Prof. Dr. Walter Schwerdtfeger, Präsident BfArM a.D.- Statements:Prof. Dr. Wolfgang Jost, Deutsche Parkinson Gesellschaft (DPG)Prof. Dr. Ulrich Hegerl, AG für Neurospsychopharmakologie undPharmakopsychiatrieFriedrich-Wilhelm Mehrhoff, Deutsche Parkinson Vereinigung (dPV)Joachim Maurice Mielert, Parkinsonpatient, Deutsche ParkinsonVereinigung- Moderation: Ewald König- Anschließend: Buffet, Get-togetherDie Akkreditierung mit Angabe des Namens und des Mediums wird anden unten angegebenen Pressekontakt erbeten. Wegen derSicherheitskontrollen am Eingang wird auch das Geburtsdatum (!)benötigt. Interviews und die Zusendung von Informationsmaterialwerden gerne vermittelt.Pressekontakt:Dr. Ingolf NeunübelTelefon: 030 9622128Mobil: 0172 3141830E-Mail: ingolf.neunuebel@t-online.deOriginal-Content von: Gesent e.V., übermittelt durch news aktuell