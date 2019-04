Berlin (ots) -Die jüngsten Vorschläge des Bundesgesundheitsministers zurSicherung der Arzneimittelversorgung von morgen werden im gesamtenGesundheitswesen diskutiert. Sie stehen auch auf der Tagesordnung des56. Wirtschaftsforums des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), daseine Plattform zum Austausch von Politik, Wirtschaft und Pharmaziebietet.Wir würden uns freuen, Sie am 8. und 9. Mai 2019 im Radisson BluHotel, Karl-Liebknecht-Str. 3, 10178 Berlin, zu begrüßen. Den Auftaktder Veranstaltung bilden eine politische Lageeinschätzung, der neueApothekenwirtschaftsbericht und eine Diskussionsrunde mit dengesundheitspolitischen Sprecher/innen der Bundestagsfraktionen. DerSchwerpunkt des Kongresses liegt auf dem Metathema "Digitalisierungund E-Health".Im Anschluss an das DAV-Wirtschaftsforum findet am 9. Mai 2019 dieVerleihung des Deutschen Apotheken-Awards 2019 statt. Beginn derVeranstaltung ist um 16.00 Uhr. Mit dem Preis werden Projekte in denKategorien "Moderne Apotheke" sowie "Apotheke und Patient"ausgezeichnet.Pressevertreter können sich bis Ende April mit dem Betreff "PresseAkkreditierung DAV Wirtschaftsforum 2019 Berlin" und ihrenKontaktdaten (inkl. Redaktion/Medium und Presseausweisnummer) an FrauBelak im AVOXA-Tagungsbüro wenden (E-Mail: v.belak@avoxa.de), umeinen persönlichen Gutschein-Code zur Akkreditierung für Journalistenzu erhalten.Weitere Informationen unter www.dav-wirtschaftsforum.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell