Presseeinladung zum Auftakt des Start Up Energy Transition Awards 2018 (Dienstag, 14. November, 14-15.30 Uhr, Bonn)

Bonn (ots) - Die Deutsche Energie-Agentur (dena) startetanlässlich der COP 23 die neue Bewerbungsphase ihres globalenEnergiewende-Wettbewerbs "Start Up Energy Transition Award 2018".Start-ups weltweit sind eingeladen, sich mit innovativenGeschäftsideen für die Energiewende und den weltweiten Klimaschutz zubewerben. Zur Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs werden vielehochkarätige und internationale Unterstützerinnen und Unterstützererwartet.Seien Sie dabei, wenn die dena den Startschuss für den Start UpEnergy Transition Award 2018 gibt!Wann: Dienstag, 14. November, 14-15.30 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr)Wo: Climate Planet Venue, 53113 Bonn (Freiluft Theater Rheinaue)Mit:- Adnan Z. Amin, Generaldirektor Internationale Organisation fürErneuerbare Energien- Patrick Child, Generaldirektion Forschung und Innovation,Europäische Kommission- Stéphane Dion, kanadischer Botschafter in Berlin- Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung- Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin KfW Bankengruppe mitSchwerpunkt Finanzierung von Gründern/Startups, Innovationen,Energieeffizienz und Umwelt- Dr. Lorenz Petersen, Abteilungsleiter Klima, LändlicheEntwicklung, Infrastruktur der Deutschen Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit GIZ- Brune Poirson, Staatssekretärin im Umweltministerium Frankreich(angefragt)Seit 2017 ist der World Energy Council Partner der InitiativeStart Up Energy Transition und unterstützt deren Entwicklung in denkommenden Jahren.Die Finalisten präsentieren ihre Geschäftsmodelle beim Start UpEnergy Transition Tech Festival im Frühjahr 2018. Die Preisverleihungfindet dann im Rahmen des Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) inBerlin statt.Der erste Start Up Energy Transition Award 2017 war ein großerErfolg. Insgesamt haben sich über 500 Start-ups aus 66 Ländern beiminternationalen Wettbewerb der dena beworben. Mehr als 100Kooperationspartner aus über 25 Ländern unterstützten die Initiative.Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Weitere Informationenzum Programm finden Sie unter http://bit.ly/2hLnqsx.Die dena-Pressestelle ist gern dabei behilflich, Interviewterminemit den Referenten zu vereinbaren.Bitte melden Sie sich bis Montag, 13. November, 10 Uhr unterpresse@dena.de an.Bitte beachten Sie, dass größere Gepäckstücke im Climate Planetnicht zugelassen sind. Laptoptaschen sind erlaubt. Ein Pressesplitist vorhanden.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Stella Matsoukas,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-657, Mobil: 0173 62 68 443,Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail: matsoukas@dena.de,Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell