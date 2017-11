Presseeinladung zum 8. dena-Kongress (20./21.11.2017, bcc Berlin Congress Center) / dena-Kongress 2017: Agenda für die Integrierte Energiewende

Berlin (ots) - Es sind spannende Zeiten für die Energie- undKlimaschutzpolitik. Deutschland hat gewählt und die Verhandlungen füreine neue Bundesregierung dauern noch an. Die Klimakonferenz derVereinten Nationen (COP 23) ist in vollem Gange. Direkt im Anschlussan die COP 23, am 20. und 21. November, diskutieren wir auf demKongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) die energiepolitischenHerausforderungen für die kommende Legislaturperiode.Wir laden Sie herzlich dazu ein, am dena-Kongress teilzunehmen:Zeit: 20. November 2017, ab 10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr);21. November 2017, ab 09.30 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr)Ort: bcc Berlin Congress Center, Alexanderstr. 11, 10178 BerlinEs werden rund 800 Experten und Entscheider aus Wirtschaft,Politik, Wissenschaft und Verbänden sowie 100 Referenten erwartet.Im politischen Panel (20. November; 11.15-12.00 Uhr) diskutierenunter anderem Dr. Joachim Pfeiffer (MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion),Bernd Westphal (MdB, SPD-Bundestagsfraktion), Dr. Hermann Otto Solms(MdB, FDP-Bundestagsfraktion), Ralph Lenkert (MdB, BundestagsfraktionDIE LINKE) und Katrin Göring-Eckhardt (Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen) über die Ergebnisse der dena-Leitstudie IntegrierteEnergiewende und die daraus resultierenden Aufgaben für die neueRegierung.Zu den neuen Perspektiven für den weltweiten Klimaschutz nach derCOP 23 tauschen sich unter anderem Jochen Flasbarth(Bundesumweltministerium), Prof. Dr. Laurence Tubiana (EuropeanClimate Foundation) und Chad Frischmann (Drawdown-Projekt) iminternationalen Panel "Das Klima ist zu retten ...!" aus (20.November, 18.20-19.15 Uhr). Das Panel findet auf Deutsch und Englischstatt.Neben den politischen Herausforderungen wird es auch umwirtschaftliche Fragen der Energiewende gehen. Zu den Referentengehören hier u. a. Ole Møller-Jensen (Danfoss), Tuomo Hatakka(Vattenfall Europe), Dr. Timm Kehler (Zukunft ERDGAS) und AdrianWillig (Institut für Wärme und Oeltechnik, IWO).Außerdem geht es um neue Geschäftsmodelle, smarte Lösungsansätzeund Best-Practice-Beispiele für die Umsetzung der Energiewende.Themen sind zum Beispiel nachhaltige Stadtentwicklung,Digitalisierung sowie energetische Gebäudesanierung undInfrastruktur.Im Rahmen des Kongresses wird die dena auch den internationalenEnergy Efficiency Award für herausragende Energieeffizienzprojekte inUnternehmen verleihen.Das komplette Programm finden Sie unter www.dena-kongress.de.Die dena-Pressestelle ist gern dabei behilflich, Interviewterminemit Referenten sowie den Preisträgern des Energy Efficiency Awards zuvereinbaren.Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter presse@dena.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Natalie Fechner, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-848, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699,E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell