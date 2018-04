Berlin (ots) -Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sind dieEntwicklung ländlicher Räume, die flächendeckende (Gesundheits-)Versorgung und eine dynamische Digitalisierung als Ziele verankert.Dies und mehr wird auf dem 55. Wirtschaftsforum des DeutschenApothekerverbandes (DAV) diskutiert, zu dem wir Sie am 25. und 26.April 2018 in das Dorint Hotel Sanssouci, Jägerallee 20, 14469Potsdam, einladen möchten. Für Ihre Berichterstattung weisen wir Siegerne auf diese Programmpunkte hin:- Mittwoch, 25. April, 10.00 Uhr: Politischer Lagebericht desDAV-Vorsitzenden Fritz Becker- Mittwoch, 25. April, 10.45 Uhr: Apothekenwirtschaftsbericht 2018von Geschäftsführerin Claudia Korf und Abteilungsleiter Dr. EckartBauer- Mittwoch, 25. April, 13.30 Uhr: GesundheitspolitischeDiskussionsrunde mit den Sprecher/innen aller im Bundestagvertretenen Fraktionen- Mittwoch, 25. April, 15.30 Uhr: Prof. Erwin Böttinger (HPIPotsdam) - "Digital Health in Deutschland: Was ist möglich, was istumsetzbar?"- Donnerstag, 26. April, 10.00 Uhr: Debatte "Chancen derDigitalisierung" u.a. mit Dr. Andreas Gassen (KBV) und ThomasBallast (TK)Als Journalist/in können Sie sich ab sofort bei derABDA-Pressestelle unter E-Mail: presse@abda.de akkreditieren.Das komplette Programm finden Sie unterwww.abda.de/service/termine/Pressekontakt:Christian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell