Presseeinladung zum 1. Start Up Energy Transition Tech Festival (Montag, 20. März 2017, ab 8.30 Uhr, Berlin)

Berlin (ots) - Vom Beleuchtungssystem aus natürlichenMikroorganismen über den kabellosen Super-Charger für E-Autos bis hinzur solarbetriebenen Bewässerungsanlage für Kleinbauern: Auf dem TechFestival am 20. März 2017 stellen die 18 Finalisten des Start UpEnergy Transition Award ihre Geschäftsmodelle für die Energiewendevor. Insgesamt haben sich über 500 Start-ups aus 66 Ländern beimersten internationalen Wettbewerb der Deutschen Energie-Agentur(dena) beworben. Der Preis wird in sechs Kategorien am Abend des 20.März im Rahmen des Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) - demEnergiewende-Gipfel der Bundesregierung - im Kino Internationalverliehen.Wir laden Sie herzlich dazu ein, am Tech Festival teilzunehmen:Wann: 20. März 2017, 8.30 Uhr - 18.00 UhrWo: Kulturbrauerei Berlin, Maschinenhaus, Schönhauser Allee 36, 10435BerlinEs erwarten Sie viele namhafte Referenten, u.a.:Andreas Kuhlmann (CEO German Energy Agency), Felix Zhang (GroupExecutive Director Envision Energy), Peter Terium (CEO Innogy), DavidAddison (Manager Virgin Earth Challenge), Claus Wattendrup (CEOVattenfall Europe Innovation GmbH), Jules Kortenhorst (CEO RockyMountain Institute), Dr. Ana S. Trbovich (Co-Founder GridSingularity), Dirk Ahlborn (CEO Hyperloop Transportation),Christopher Burghardt (Head of Policy and Communications UberTechnologies), Prof. Dr.-Ing. Reimelt (CEO GE Germany & Austria), Dr.Oliver Weinmann (Head of Innovation Management Vattenfall), MustafaSuleyman (Co-Founder, Head of Applied AI, Google DeepMind), LisaBesserman (Founder Startup Buenos Aires), Dr. Jeremy Leggett (FounderSolarcentury & SolarAi).Das Programm des Tech Festivals finden Sie hier:www.startup-energy-transition.com/tech-festival/#agenda.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue unterwww.energiewende2017.com.