Presseeinladung und Fototermin: 20 Sprachen auf einem Bild / 1.000 Geschichten für kleine Leute

Berlin (ots) - Berlins erste Bücherbox ausschließlich für Kinder eröffnet mitBüchern in 20 SprachenFRÖBEL, Stiftung Lesen, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. sowie SigridKlebba, Staatssekretärin für Jugend und Familie, und Ramona Reiser,Bezirksstadträtin für Jugend und Familie, weihen in Berlin die ersteKinder-Bücherbox ein: Sie enthält hunderte von Büchern in 20 Sprachen und damittausende Geschichten für kleine Leute.Die Bücherbox steht vor dem FRÖBEL-Kindergarten Traumzauberbaum in Berlin-Mitteund dient als Tauschbörse für Kinder und Familien in 20 Sprachen. Damit erhaltenauch Kinder und Familien mit einer nichtdeutschen Familiensprache eineneinfachen Zugang zu Kinderbüchern zum Lesen und Vorlesen.Wir laden Sie ein zum Fototermin am:Dienstag, 26. November 2019, von 14:00 bis 15:00 UhrFRÖBEL-Kindergarten Traumzauberbaum, Mollstraße 7a, 10178 Berlin.20 Sprachen auf einem BildDie Projektpartner und Kinder aus 20 Nationen zeigen Bücher in ihrerHeimatsprache vor der neuen Kinder-Bücherbox.Ihre Gesprächspartner für O-Töne sind:Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend und FamilieRamona Reise, Bezirksstadträtin für Jugend und Familie, Berlin-MitteBarbara Schleihagen, Bundesgeschäftsführerin DeutscherBibliotheksverband e.V.Stefan Spieker, Geschäftsführer FRÖBELSabine Uehlein, Geschäftsführerin Stiftung LesenWir bitten um Anmeldung unter presse@froebel-gruppe.de