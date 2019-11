Presseeinladung: Weihnachtswerkstatt in Berlin startet

Berlin (ots) - Tausende Freiwillige werden in den kommenden Wochen zehntausendeGeschenkpäckchen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" versandfertig machen.Zum Start der Saison freuen wir uns über den Besuch von "The Voice ofGermany"-Teilnehmer Kirk Smith und die Bezirksstadträtin vonSteglitz-Zehlendorf, Maren Schellenberg*. Wir laden Sie ein, diesen Anlass zunutzen, um über die "Weihnachtswerkstatt" zu berichten.Am Samstag, 16. Novemberab 16 UhrHaynauer Str. 67a, 12249 BerlinNatürlich stehen wir auch an anderen Tagen für Foto, Interview- und Drehanfragenzur Verfügung. Für eine bessere Planung bitten wir um Voranmeldung anpresse@die-samariter.org oder telefonisch unter 030-76 883 434.* Frau Schellenberg wird gegen 17 Uhr erwartet.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "OperationChristmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenenJahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch dieAktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesemJahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien,Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Wernerpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell