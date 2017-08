Presseeinladung - Tag des Zolls in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 2. September 2017 öffnet sich der Zoll einem breiten Publikumund feiert den zweiten bundesweiten Tag des Zolls für Groß und Klein,Jung und Alt. An diesem Tag wird sich der Zoll mit seinem gesamtenTätigkeitsspektrum der Öffentlichkeit präsentieren und seine täglicheArbeit an See- und Flughäfen sowie auf den Straßen vorstellen.Termin: 2. September 2017Ort: Hamburg, Cruise Center HafenCityGroßer Grasbrook / Chicagokai, 20457 HamburgZeit: 10:00 - 18:00 UhrIm Deutschen Zollmuseum in der Hamburger Speicherstadt (AlterWandrahm 16, 20457 Hamburg) findet anlässlich des Tag des Zolls einSonderprogramm zum Thema "Inklusion beim Zoll - Der Zoll alsArbeitgeber für schwerbehinderte Menschen" statt.Während der Veranstaltungen besteht die Möglichkeit zu Bild- undTonaufnahmen sowie zu Einzelinterviews.Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertretergebeten, ihre Teilnahme bis zum 31. August 2017 bei derGeneralzolldirektion anzumelden (siehe Kontakt).Neben einer Berichterstattung über den Tag des Zolls wären wirauch für eine Aufnahme in Ihre Ausflugs- und Veranstaltungstippsdankbar.Weitere Informationen zum Tag des Zolls können dem beigefügtenFlyer sowie www.zoll.de (Rubrik: "Der Zoll" - "Tag des Zolls")entnommen werden.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleAndré LenzTelefon: 040/42820-1241pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell