Presseeinladung: Sommerzwischenbilanz und Vorführung verschiedener Rettungsgeräte

Bad Nenndorf/Haltern am See (ots) -Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lädt zurSommerzwischenbilanz und Demonstration verschiedener Rettungsmittel(Rettungsboot, Rettungsbrett, Stand-Up Paddle) imWasserrettungsdienst ein.Die Veranstaltung findet statt amDonnerstag, den 1. August 2019, um 11 Uhr,Haltener Seeterrassen,Hullener Straße 52, 45721 Haltern am See.Wir informieren über die Todesfälle durch Ertrinken in denbisherigen Sommermonaten 2019 in Deutschland und über die Verteilungauf die Bundesländer. Die DLRG nimmt diese Auswertung und Analysevor, um aktuell über die Sicherheit in und an deutschen Gewässern zuberichten.Radio- und fernsehtaugliche O-Töne stellen wir im Anschluss an dasPressegespräch zur Verfügung. Ebenso haben Sie Gelegenheit, dieVorführungen im Wasser vom Steg, Strand oder von einem Begleitbootaus zu beobachten, fotografieren bzw. filmen.Die Statements halten:Frank Villmow - Leiter Verbandskommunikation der DLRGAchim Wiese - Pressesprecher der DLRGAktive Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer stehen ebenfalls Redeund Antwort.Wir freuen uns, Sie am 1. August zu begrüßen und bitten Sie, unsbis zum 30. Juli per E-Mail an kommunikation@bgst.dlrg.demitzuteilen, ob Sie teilnehmen.Pressekontakt:Achim Wiese - Pressesprecher der DLRG BundesgeschäftsstelleTelefon: 05723-955441 o. mobil 0170-9096107 - E-Mail:achim.wiese@bgst.dlrg.deIm Niedernfeld 1-3 - 31542 Bad NenndorfOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell