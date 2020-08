Presseeinladung: Sigmund Freud Museum renoviert und erweitert

Wien (ots) - 26. August 2020, 11 Uhr,Sigmund Freud Museum, Bibliothek der Psychoanalyse. Berggasse 19, 1090 WienDas Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse 19 wird ab Samstag, dem 29. August 2020 wieder geöffnet. Vorab präsentieren Ihnen im neuen Lesesaal der Bibliothek die Museumsleitung, der Architekt und die Kuratorinnnen die umgesetzten Renovierungs- und Ausbaumaßnahmen und laden zu einem gemeinsamen Rundgang durch die neu gestalteten Dauerausstellungen, die neue Bibliothek der Psychoanalyse und die Sonderausstellung ein. Für die architektonische Neukonzeption zeichnen das Atelier Hermann Czech, Walter Angonese und ARTEC Architekten verantwortlich.Mit:- Hermann Czech, Architekt - Monika Pessler, Direktorin Sigmund Freud Museum - Daniela Finzi, wissenschaftliche Leiterin - Peter Nömaier, kaufmännischer Leiter - Esther Hutfless, Kuratorin der Sonderausstellung "Die unendliche Analyse. Psychoanalytische Schulen nach Freud"Pressevorstellung: Sigmund Freud Museum renoviert und erweitertAnmeldungen bitte per E-Mail an presse@freud-museum.at.Wir ersuchen Sie, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringenDatum: 26.08.2020, 11:00 - 12:30 UhrOrt: Sigmund Freud Museum, Mund-Nasen-Schutz mitbringenBerggasse 19, 1090 Wien, ÖsterreichPressekontakt:Sigmund Freud PrivatstiftungPeter Nömaier, kaufmännischer Leiter mailto:presse@freud-museum.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147065/4672434OTS: Sigmund Freud PrivatstiftungOriginal-Content von: Sigmund Freud Privatstiftung, übermittelt durch news aktuell