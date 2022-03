Presseeinladung: Richtfest Gesundheitsquartier Magdeburg-Sudenburg

Berlin (ots) -Wir laden herzlich ein zum Richtfest für unser Projekt Gesundheitsquartier Magdeburg-Sudenburg amDonnerstag 31. März 2022, 11:00 UhrGesundheitsquartier Magdeburg-SudenburgBahrendorfer Straße 18 in 39112 MagdeburgDas Leuchtturmprojekt ergänzt die bereits vorhandene Gesundheitsinfrastruktur des MVZ Praxisklinik um ein innovatives Konzept mit Service Wohnen, Tagespflege und Demenzwohnungen sowie ein Projekt zur Pflegeausbildung. Unser Betreiber RENAFAN ist als bester Ausbildungsbetrieb Deutschlands ausgezeichnet worden. Das integrierte Konzept wird eine interdisziplinäre Versorgungnach höchsten Qualitätsstandards für die Region Magdeburgsichern. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen.Als Sprecher begrüßen wir:Dr. Lutz Trümper, Oberbürgermeister Landeshauptstadt MagdeburgHerbert Dzial, Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der HD GruppeShaodong Fan, Gründer und Geschäftsführer RENAFANWährend des anschließenden Beisammenseins am Buffet besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Herrn Dzial zum Projekt.Lokale Covid-19 Bestimmungen werden strikt eingehalten. Nach aktuellem Stand müssen somit mindestens medizinische Masken getragen werden, die auch vor Ort bereitgestellt werden.Wir freuen uns über eine Zusage zum Richtfest bis zum 29. März 2022 an sw@businessnetwork-berlin.com.Herbert DzialGeschäftsführender Gesellschafter und Gründer der HD GruppePressekontakt:Eberhard VogtChefredakteur BERLINboxxBusiness Network Marketing- und VerlagsgesellschaftFasanenstraße 4710719 BerlinTel.: 030 8146460-12Mail: evo@businessnetwork-berlin.comOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell