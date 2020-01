Presseeinladung: Presserundgang Berufliche Bildung auf der didacta 2020

Frankfurt am Main (ots) - Berufliche Schulen und Ausbildungsbetriebe stehen vorgroßen Herausforderungen - nicht zuletzt durch die Digitalisierung verändernsich die Rahmenbedingungen der beruflichen Ausbildung im Allgemeinen und dieDuale Ausbildung im Besonderen gerade rasant weiter.Wie lernen die Arbeitnehmer/-innen von morgen? Welche innovativen Produkte undKonzepte bieten die Bildungsmedienverlage auf der didacta 2020 in Stuttgart fürdie berufliche Bildung an? Welche Impulse setzen die Verlage für zeitgemäßebildungspolitische Erfordernisse?Antworten und Einblicke gibt der Presserundgang Berufliche Bildung des VerbandBildungsmedien e. V. auf der didacta 2020 in Stuttgart. Wir laden Sie dazuherzlich ein:Presserundgang Berufliche Bildung 2020didacta - die BildungsmesseMesse Stuttgart24. März 2020, 15.00 Uhr bis 16.30 UhrStart: Verlag Europa-Lehrmittel, Halle 7, Stand 7C40Der geführte Rundgang besucht die Messestände folgender Verlage: VerlagEuropa-Lehrmittel (Halle 7, Stand 7C40), Kiehl Verlag (Halle 7, Stand 7C52),Westermann Gruppe (Halle 7, Stand 7A11), Cornelsen Verlag (Halle 7, Stand 7A21)und Verlag Handwerk und Technik (Halle 7, Stand 7A25). Verlagsmitarbeiter/-innenstellen in jeweils zehn Minuten innovative Produkte für die berufliche Bildungvor, schaffen Bildanlässe, zeigen Nutzungsszenarien und beantworten Ihre Fragen.Vor dem Rundgang laden wir Sie am Stand des Verband Bildungsmedien (Halle 3,Stand 3E72) von 14 bis 15 Uhr zu unserer Presse-Happy-Hour ein. Geschäftsführungund Vorstand des Verband Bildungsmedien stehen Ihnen als Gesprächspartner zurVerfügung.Von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr bieten wir einen weiteren Presserundgang speziellfür die allgemeinbildenden Schulen an: http://ots.de/8v4ajWAus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Frau Dr. Dagny Ladé,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verband Bildungsmedien e. V.:lade@bildungsmedien.de. Sie erhalten dann vor Ort Pressemappen und einAudiogerät.Akkreditierung für die didacta 2020:https://www.messe-stuttgart.de/didacta/journalisten/akkreditierung/Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitgliederentwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaueLehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichenqualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg undgesellschaftliche Teilhabe.https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106895/4508033OTS: Verband Bildungsmedien e.V.Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell