Presseeinladung: NRW-Medienbranche trifft sich am 23.5. beim VR Science & Business Day in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Wo liegen die Potenziale für VirtualReality? Welche VR-/AR-Anwendung sind in der Berufsbildung möglich?Wie ist der Stand der deutschen Hochschulforschung zu Mixed Reality?Wie können interessierte Unternehmen Kontakte knüpfen? - Diese Fragenbeantwortet der erste VR Science & Business Day am 23.5. imWissenschaftspark Gelsenkirchen. Institutionen des Landes NRW, derStadt Gelsenkirchen und Akteure der VR-Branche haben sichzusammengetan, um VR-Macher, VR-Nutzer und alle Interessierten zuvernetzen.Der VR Science & Business Day beleuchtet Virtual Reality,Augmented Reality und Mixed Reality aus verschiedenen Perspektiven indrei Formaten: Praxisworkshops zur Berufsbildung, VR-Award-Vergabeund Branchen-Netzwerkevent. Die Verknüpfung der Bereiche Wissenschaftund Wirtschaft steht dabei im Fokus.Wir laden herzlich ein zum Fototermin und DIVR-Preisvergabe am23.5.2019 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14:18 Uhr Fototermin mit Kooperationspartnern vor dem Wissenschaftspark18.30 Uhr Einlass zur Veranstaltung - Hochschulteams mitVR-Experiences im Foyer19-20 Uhr Begrüßung und Vergabe des DIVR-Awards im PlenarsaalEnde des offiziellen Teils, Beginn Netzwerkevent mit SchwerpunktXR-Branche+++++Bitte melden Sie sich als Pressevertreter dazu an:presse@medien.nrw.de+++++Insgesamt 19 VR-Projekt sind für den DIVR-Award nominiert. Esreisen Hochschulteams aus ganz Deutschland nach Gelsenkirchen.Darunter künstlerische, studentische und wissenschaftlicheVR-Experiences und Apps, die in Archäologie, Medizin oder zurRobotersteuerung eingesetzt werden.Mehr Infos: http://places-festival.de/divr-award/.Eine Anmeldung zum Abendevent ist für Medienschaffende noch unterevents@medien.nrw.de möglich.Das Mediennetzwerk.NRW und die Film- und Medienstiftung NRW ladenein in Kooperation mit Stadt Gelsenkirchen, EDFVR, ifs internationalefilmschule köln, Cologne Game Lab, Mediengründerzentrum NRW, CreativeEurope Desk NRW und CREATIVE.NRW. Das Deutsche Institut für VirtualReality (DIVR) und das Places _ VR Festival vergeben den Award. DasTagesprogramm für Fachpublikum richten das Forschungsinstitut fürinnovative Arbeitsgestaltung und Prävention (FIAP e.V.) und derWissenschaftspark Gelsenkirchen aus.Pressekontakt:Mediennetzwerk.NRWKatrin AhuesReferentin KommunikationTel: 0211 930 50 305katrin.ahues@medien.nrw.dewww.medien.nrw.deOriginal-Content von: Mediennetzwerk.NRW, übermittelt durch news aktuell