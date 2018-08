Presseeinladung: Kommandoübergabe an der Offizierschule des Heeres in Dresden am 21. August 2018

Dresden (ots) -Am 21. August 2018 wird die Führung der Offizierschule des Heeresdurch den Kommandeur des Ausbildungskommandos, Generalmajor NorbertWagner, von Brigadegeneral Harald Gante an Brigadegeneral Martin Heinübergeben. Der Führungswechsel erfolgt in Form eines feierlichenAppells im Ehrenhain der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Dresden. NebenGästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Militärwerden zahlreiche weitere Repräsentanten des öffentlichen Lebens ander Übergabe teilnehmen. Brigadegeneral Harald Gante, der seit demSommer 2015 die Führung der Offizierschule des Heeres innehat, wirddas Kommando der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim/Bayernübernehmen. Seine Nachfolge tritt Brigadegeneral Martin Hein an, derbisher als Verteidigungsattaché im Militärattachéstab in London tätigwar.Sie sind herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltungteilzunehmen. Der Termin eignet sich insbesondere für dieBildberichterstattung.Ort der Veranstaltung:Graf-Stauffenberg-Kaserne Marienallee 14 01099 DresdenAblauf:bis 10:45 Uhr Eintreffen am Presseinformationspunkt 10:45 UhrEinweisung in den Ablauf 11:00 Uhr Beginn Appell 12:30 Uhr Ende derVeranstaltungPressekontakt:Presseoffizier Hauptmann Marcus KornekTelefon: +49 (0) 351 823 3334Fax: +49 (0) 351 823 3653E-Mail: osh@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell