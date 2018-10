Presseeinladung: Insektensterben: Von der sauberen Windschutzscheibe bis zum Aktionsprogramm Insektenschutz

Wiesbaden (ots) - Unter dem Schlagwort "Insektensterben" ist derVerlust an Biodiversität in Deutschland in den vergangenen Monatenimmer wieder im Gespräch. Eine Autofahrt im Sommer verdeutlicht worumes geht: Musste früher die Windschutzscheibe regelmäßig von Insektenbefreit werden, so ist dies heute nur noch selten erforderlich.Wissenschaftliche Studien belegen einen Rückgang der Insektenmengenum bis zu 75%.Die 3. Hessische Landesnaturschutztagung wird das Thema unter demTitel "Insektensterben! Und jetzt? - Wissenschaftlicher Sachstand undWege aus der Biodiversitätskrise im Offenland" aufgreifen:Ort: Kongresshalle, Berliner Platz 2, 35390 GießenTermin: 24. Oktober 2018, 09:30 - 17:00 UhrZu dieser Veranstaltung, die von der hessischen UmweltministerinPriska Hinz eröffnet wird, möchten wir Sie recht herzlich einladen.Auf dem Programm der Tagung, zu der sich über 400WissenschaftlerInnen, amtliche und ehrenamtliche NaturschützerInnenangemeldet haben, stehen verschiedene wissenschaftliche Studien undNaturschutz-Projekte zum Themenfeld Gefährdung der BiologischenVielfalt von Insekten im Offenland. Darüber hinaus sollen möglicheKonzepte für eine dauerhafte Zukunft von Biodiversität im Offenlanddiskutiert werden. Begleitet wird die Veranstaltung von einemumfangreichen Rahmenprogramm. Im Foyer der Kongresshalle werden über20 hessische Projekte mit Postern und Informationsmaterialpräsentiert. Zusätzlich werden übergroße Insektenmodelle gezeigt undhistorische Detailfotografien u.a. von Insekten des NaturfotografenHeinrich Fischer ausgestellt.Die Landesnaturschutztagung wurde bereits in den letzten zweiJahren erfolgreich durchgeführt und soll langfristig die landesweiteZusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Institutionen,ehrenamtlichem Naturschutz und den hessischen Landesbehördenintensivieren. Denn erfolgreicher Naturschutz gelingt nur gemeinsam!Informationen zur Veranstaltung/Programm:https://www.hlnug.de/?id=11448Pressekontakt:Pressesprecher Helmut WeinbergerHessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und GeologieRheingaustraße 186D-65203 Wiesbaden0611 - 6939 571helmut.weinberger@hlnug.hessen.deOriginal-Content von: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, übermittelt durch news aktuell