Presseeinladung: Innovationsparcours. Presserundgang der Bildungsmedienverlage auf der didacta 2020

Frankfurt am Main (ots) - Wie lernen Schülerinnen und Schüler heute? Wieverändert sich die Arbeit der Lehrkräfte? Welche Rolle spielen digitaleLernangebote im Unterricht? Der Innovationsparcours. Presserundgang derBildungsmedienverlage des Verband Bildungsmedien e. V. gibt Einblicke, welcheinnovativen Produkte die Bildungsmedienverlage für die allgemeinbildendenSchulen auf der didacta - die Bildungsmesse 2020 in Stuttgart anbieten.Wir laden Sie dazu herzlich ein:didacta - die Bildungsmesse Messe Stuttgart24. März 2020, 12.30 Uhr bis 14.00 UhrStart: Forum Unterrichtspraxis, Halle 5, Stand 5C71Der geführte Rundgang besucht die Messestände von Westermann Gruppe (Halle 5,Stand 5D01), Cornelsen Verlag (Halle 5, Stand 5A11), Ernst Klett Verlag (Halle3, Stand 3A11) und Mildenberger Verlag (Halle 3, Stand 3C60).Verlagsmitarbeiter/-innen stellen in jeweils zehn Minuten Produkthighlights fürdie allgemeinbildenden Schulen vor, schaffen Bildanlässe, zeigenNutzungsszenarien und beantworten Ihre Fragen.Der Rundgang endet am Stand des Verband Bildungsmedien (Halle 3, Stand 3E72), wowir Sie von 14 bis 15 Uhr zu unserer Presse-Happy-Hour einladen.Geschäftsführung und Vorstand des Verband Bildungsmedien stehen Ihnen alsGesprächspartner zur Verfügung.Ab 15 Uhr bieten wir einen weiteren Presserundgang speziell zur BeruflichenBildung an. Alle Informationen dazu finden Sie hier: http://ots.de/01ButuAus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Frau Dr. Dagny Ladé,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verband Bildungsmedien e. V.:lade@bildungsmedien.de. Sie erhalten dann vor Ort Pressemappen und einAudiogerät.Akkreditierung für die didacta 2020:https://www.messe-stuttgart.de/didacta/journalisten/akkreditierung/Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitgliederentwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaueLehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichenqualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg undgesellschaftliche Teilhabe. https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106895/4509929OTS: Verband Bildungsmedien e.V.Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell