Presseeinladung: Flug-Pionier Bertrand Piccard in Obergurgl-Hochgurgl auf den Spuren seines legendären Grossvaters Auguste - BILD

Bertrand Piccard besucht am 22. Jänner 2017 erstmalsObergurgl-Hochgurgl im Tiroler Ötztal. 85 Jahre zuvor landetedort sein Großvater bei einem Ballon-Rekordflug.Ötztal (ots) - Anlässlich des 85-Jahr-Jubiläums der Landung seinesGroßvaters am Gurgler Ferner stattet Bertrand PiccardObergurgl-Hochgurgl nun zum ersten Mal einen offiziellen Besuch ab.Auf Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- undJugendheilkunde wird der Psychiater und Psychotherapeut am 22. Jänner2017 beim 50. Pädiatrischen Fortbildungskurs in Obergurgl einenFestvortrag halten. Darin beleuchtet der Schweizer Weltstar diePiccard-Story bis zu seinem jüngsten Triumph, der Weltumrundung mitdem Solarflugzeug "Solar Impulse 2". Gleichzeitig nutzt derWissenschaftler die Gelegenheit, um seine Kinder-Stiftung "Winds forhope" zur Bekämpfung der Noma-Krankheit zu präsentieren.Zwtl.: Exklusiver Pressetermin mit Bertrand PiccardFür Medienvertreter steht Bertrand Piccard im Rahmen einesPressetermins am 22. Jänner, 11.30 Uhr zur Verfügung. DiePressekonferenz wird ebenfalls die wichtigsten Stationen derGeschichte der Familie Piccard streifen und durch das85-Jahr-Jubiläum der Ballonlandung am Veranstaltungsort besondersunterstrichen. Der Termin findet im Top Mountain Crosspoint inHochgurgl statt.Termin: Sonntag, 22. Jänner 2017 Uhrzeit: 11.30 Uhr Ort: TopMountain Crosspoint, Timmelsjochstrasse 8, 6456Hochgurgl/Tirol/ÖsterreichHinweis: Bereits um 11.00 Uhr gibt es einen offiziellen Empfangmit Dr. Bertrand Piccard inklusive einer kurzen Besichtigung deshöchstgelegenen Motorrad-Museums der Alpen im Top MountainCrosspoint.Die Teilnahme an der Pressekonferenz mit Bertrand Piccard ist fürMedienvertreter nach vorheriger Anmeldung möglich, wir bitten umAkkreditierung bis spätestens 18. Jänner unterinfo@polak-mediaservice.at