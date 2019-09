Presseeinladung: Dritter bundesweiter Gymnasialtag - 28.9.2019 in Bonn

Berlin (ots) -Dritter bundesweiter Gymnasialtagdes Deutschen Philologenverbandes und des PhilologenverbandesNordrhein-Westfalen"Menschen bilden - Gymnasium stärken"am Samstag, 28.9.2019 10.30 - 16.30 Uhrim Wissenschaftszentrum Bonn,Ahrstraße 45,53175 BonnWeit über hundert Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer werdenam 28. September 2019 in Bonn erwartet. Auf dem Programm stehen nachder Einführung von Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, derBundesvorsitzenden des DPhV, zu "Menschen bilden - Gymnasium stärken:Das Thema Klimawandel und der gymnasiale Bildungsauftrag" und demGrußwort der Landesvorsitzenden des PhilologenverbandesNordrhein-Westfalen, Sabine Mistler, der Hauptvortrag vonProf. Dr. Roland Reichenbach von der Universität Zürich(Institut für Erziehungswissenschaft)zum Thema: "Die Autorität der Gymnasiallehrkraft"fachdidaktische Angebote und viele praktische Workshops, u.a. zuden Lehrer-Themen: "Recht im Schulalltag", "Nutzung von Social Mediaam Gymnasium", "Cybermobbing", "Lehrergesundheit", "Begabtenförderungam Gymnasium", "Baustelle Digitalisierung?" auch der Workshop"Vernetzungskompetenz und zeitgemäße Kommunikation in einer Kulturder Digitalität am Beispiel des #GLASKonzepts" von der Trägerin des"Deutschen Lehrerpreises", Angela Langela-Bickenbach."Im Mittelpunkt dieses dritten bundesweiten Gymnasialtags stehtdie Fortentwicklung der gymnasialen Bildungsidee in der modernenWissensgesellschaft. Inhaltliche Schwerpunkte liegen nebenzahlreichen fachdidaktischen und didaktisch-methodischen Angebotenfür einen modernen gymnasialen Unterricht auch auffächerübergreifenden Fortbildungsangeboten etwa zu den ThemenBegabtenförderung, Zeit- und Classroom-Management und Schulrecht.",betont die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes,Susanne Lin-KlitzingNähere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auch unterhttp://ots.de/lQdGaJ. Sicher interessiert es Sie, mehr von denReferenten und Workshopleitern zu diesen interessanten Themen zuerfahren. Sie stehen Ihnen gern als Interview- und Gesprächspartnerzur Verfügung. Um Anmeldung wird gebeten.Kontakt:DPhV - Deutscher PhilologenverbandEva HertzfeldtPressesprecherinTelefon: 030 - 40 81 67 89Mobil: 0172 - 305 08 67EMail: presse@dphv.deOriginal-Content von: Deutscher Philologenverband, übermittelt durch news aktuell