Berlin (ots) -14. - 16. September 2017Hirschburg Seminar- und Tagungszentrum53639 KönigswinterDigitale Bildung ist das Thema des dritten Deutschen Lehrerforums.Welche Kompetenzen brauchen Schüler im digitalen Zeitalter? Wieverändern sich die Rollen von Lehrenden und Lernenden durch denEinsatz digitaler Medien? Welche Instrumente setzen Lehrkräfte imUnterricht bereits erfolgreich ein? Darüber diskutierenberufserfahrene Lehrer, Lehramtsstudierende, Referendare, Junglehrerund Teach First-Fellows in Königswinter.Gemeinsam erörtern sie Chancen und Herausforderungen derDigitalisierung des Schulalltags. Sie debattieren in Workshops,Plenumsdiskussionen oder in einem Barcamp, wie sie die Möglichkeitender Digitalisierung für die Neugestaltung des Unterrichts nutzenkönnen.Die Teilnehmer des Lehrerforums konnten sich im Vorfeld mit ihrenProjektideen zum Thema digitale Schule um eine Förderung bewerben.Sie wählten bereits folgende Konzepte als beispielhaft aus:- DahlTube - Wir erstellen unseren eigenen YouTube-Lern-Kanal(Hauptschule Am Dahlbusch, Gelsenkirchen)- Digitaler Unterricht - Einsatz mobiler Endgeräte(Berufskolleg Kreis Höxter, Höxter)- MedienScouts an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld(Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld, Neumünster)- Medien Kompass(Grundschule Pater Eberschweiler, Püttlingen)- Digitale Selbstorganisation von Schülern, Eltern und Lehrern(Gesamtschule Schinkel Osnabrück, Osnabrück)- Lebenspraktischer Unterricht(Templa-Grandin-Schule, Berlin)- Mobilfunkrouter(Ernst-Litfaß-Schule I OSZ für Mediengestaltung undMedientechnologie, Berlin)Alle Gewinner werden vom Lehrerforum mit je 1.000 Euro unterstütztund präsentieren ihre Projekte während der Konferenz. Einzelheiten zuden Projekten finden Sie unter:https://deutsches-lehrerforum.de/ergebnisse/gefoerderte-projekte/Zum Auftakt des Lehrerforums wird Stefan Luther vomBundesministerium für Bildung und Forschung mit den Teilnehmenden dieHerausforderungen einer digitalen Schulwelt diskutieren. Jörg Dräger,Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung, wird außerdem denTeilnehmern Forschungsergebnisse zum Thema digitale Bildungvorstellen. Das detaillierte Programm des dritten DeutschenLehrerforums finden Sie unter:https://deutsches-lehrerforum.de/programm/Das Deutsche Lehrerforum ist eine unabhängige Plattform fürengagierte Lehrkräfte aller Schulformen. Es fördert den bundesweitenAustausch und die Vernetzung, trägt zur Wertschätzung ihrer Arbeitund ihres Engagements bei und positioniert ihre Anliegen gegenüberder Öffentlichkeit. Das Lehrerforum ist eine gemeinsame Initiativevon Heraeus Bildungsstiftung, Schöpflin Stiftung, Stiftung Bildungund Gesellschaft, Stiftung Mercator, Stifterverband, Teach FirstDeutschland und Wübben Stiftung. https://deutsches-lehrerforum.de