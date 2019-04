Düsseldorf (ots) - Brexit, Handelsstreit, Populismus - all diesüberfordert und verunsichert Europa. Kurz vor der Europawahl ist esdaher Zeit für einen Weckruf: Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppeund Politikchef Thomas Sigmund stellen ihr neues Buch "Europa kann esbesser" gemeinsam mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbaueram Montag, 06. Mai 2019, um 11:00 Uhr in Berlin vor. In dem Buchzeigen die Herausgeber gemeinsam mit 30 Vorstandschefs,Mittelständlern und Startup-Unternehmern auf, warum sich die Arbeitam Projekt Europa lohnt und wie unser Kontinent wieder zu neuerStärke finden kann.In einer anschließenden Podiumsdiskussion spricht Sven Afhüppe mitRichard Lutz (Deutsche Bahn), Simone Menne (Multi-Aufsichtsrätin),Ingrid Hengster (KfW) und Jürgen Großmann (United Europe e.V.) überdie Frage, warum Europa seine besten Jahre noch vor sich hat undwelche Weichen jetzt gestellt werden müssen.Die Buchvorstellung und Europa-Diskussionsrunde findet am Montag,06. Mai 2019 von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr in der European School ofManagement and Technology (ESMT), Schlossplatz 1, 10178 Berlin statt.Interessierte Medienvertreter können sich unterclub-kontakt@handelsblatt.com anmelden.Programm:11.00 - 11.10 Uhr: Begrüßung durch Prof. Dr. Jörg Rocholl (ESMT), Dr.Wolfgang Schüssel (United Europe e.V.)11.10 - 11.30 Uhr: Rede Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU-Vorsitzende)11.30 - 12.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit Richard Lutz (DeutscheBahn), Simone Menne (Multi-Aufsichtsrätin), Dr. Ingrid Hengster(KfW), Dr. Jürgen Großmann (United Europe e.V.). Moderation: SvenAfhüppe (Handelsblatt)Über das HandelsblattDas Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung indeutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständigeMitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassendeund fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt diebörsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung beiEntscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbarenLektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft undVerwaltung" (LAE) 2018 erreicht das Handelsblatt mehr als 305.000Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlichmehr als 20 Millionen Visits und bis zu 50 Millionen Page Impressionsdas führende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.comPressekontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt, übermittelt durch news aktuell