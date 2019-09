Köln (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie(BDH), der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik (DG Haustechnik)und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) laden ein zurgemeinsamen Pressekonferenz:"Beschlüsse des Klimakabinetts - Großer Wurf für den Wärmemarkt?"Dienstag, 24. September 201911:30 - 12:00 UhrRadisson Blu Hotel BerlinRaum Turmalin 1+2Karl-Liebknecht-Straße 310178 BerlinZum Zeitpunkt der 10. Deutschen Wärmekonferenz liegt das für den20. September angekündigte Maßnahmenpaket des Klimakabinettsdruckfrisch vor. Darin beschreibt die Bundesregierung Maßnahmen füralle Energiesektoren, die die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050sicherstellen sollen. Die Deutsche Wärmekonferenz fällt somit in dieheißeste energiepolitische Phase des Jahres. Im Rahmen derPressekonferenz bezieht die Heizungsbranche (Hersteller,Fachhandwerk, Großhandel) Stellung zu den Ergebnissen desKlimakabinetts und den daraus resultierenden Konsequenzen für denWärmemarkt.Auf dem Podium:- Uwe Glock, Präsident BDH- Michael Hilpert, Präsident ZVSHK- Johannes M. Börner, 1. Vorsitzender DG Haustechnik- Moderation: Frederic Leers, Pressesprecher BDHMedienvertreter können kostenfrei an der gesamten Wärmekonferenzteilnehmen! Mehr Informationen zur Wärmekonferenz finden Sie unterwww.bdh-koeln.deBitte melden Sie sich bis zum 20. September 2019 per E-Mail an:Czylwik@vme-energieverlag.de.Pressekontakt:Frederic Leers, PressesprecherBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)frederic.leers@bdh-koeln.de02203/9359320Original-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell