Presseeinladung: Abendveranstaltung zum Thema Kinderrechte am 20. November mit Bundesministerin Dr. Franziska Giffey in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Thema: "Kinderrechte im Alltag junger Menschen - Was musspolitisch noch passieren, um Kinderrechte in der Praxis zu stärken?"Wir freuen uns darauf, Sie im Rahmen der Abendveranstaltung vonSOS-Kinderdorf e.V. "Kinderrechte im Alltag junger Menschen - Wasmuss politisch noch passieren, um Kinderrechte in der Praxis zustärken?" begrüßen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, dass dieBundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Dr.Franziska Giffey, mit ihrem Grußwort in das Thema einführen wird.Gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger/-innen sowieVertreter/-innen aus öffentlichen Einrichtungen undzivilgesellschaftlichen Organisationen möchten wir anlässlich desInternationalen Tags der Kinderrechte folgende und weitere Fragendiskutieren: Wie profitieren Kinder und Jugendliche im Alltag vonKinderrechten in Deutschland heute? Welche politischen Möglichkeitengibt es, um Kinderrechte zukünftig noch mehr zu stärken?Rahmendaten: 20. November 2018, 18:00 bis ca. 21:30 Uhr (inkl.Ausklang)Format: Politische Diskussionsveranstaltung mit PraxiseinblickOrt: SOS-Kinderdorf-Botschaft für Kinder, Lehrter Straße 66, 10557BerlinInhalte und AblaufGrußwort: Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie,Senioren, Frauen und JugendPodiumsdiskussion mit Fachexperten aus dem Bereich Kinderrechte:MdB Bettina Wiesmann (CDU/CSU), Vorsitzende der KinderkommissionMdB Matthias Seestern-Pauly (FDP), Obmann Familienausschuss, kinder-und jugendpolitischer Sprecher, Mitglied der KinderkommissionClaudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle zurUN-Kinderrechtskonvention im DIMRKaren Silvester, Pädagogische Expertin aus der Alltagspraxis von SOSKinderdorf e.V.AnlassDer 20.November ist anlässlich der Verabschiedung derUN-Kinderrechtskonvention am 20.11.1989 der internationale Tag derKinderrechte, an dem Themen wie Kinderschutz, Kinderpolitik undKinderrechte in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden. An diesemTag jährt sich die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention zum29. Mal. Zudem steht das Thema Verankerung der Kinderrechte imGrundgesetz auf der politischen Agenda: seit Juni 2018 tagt eineBund-Länder-AG mit dem Ziel, bis Ende 2019 einen Vorschlag für eineim Koalitionsvertrag festgeschriebene Grundgesetzänderung vorzulegen.AkkreditierungBitte teilen Sie uns unter victoria.leipert@sos-kinderdorf.de mit, obSie an der Veranstaltung teilnehmen werden. Für Rückfragen stehtIhnen unsere Pressereferentin Victoria Leipert unter 089 12606-491gerne zur Verfügung.