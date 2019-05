Baden-Baden (ots) -Zum "SWR3 Comedy Festival" 2019 steht ab jetzt ein umfangreichesPressedossier mit Informationen zum Festival, dem Rahmenprogramm,Profilen der Künstler, Informationen zur Ausstrahlung sowie einemKurzinterview mit SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller und weiterenInformationen unter http://swr.li/swr3-comedy-festival-2019 zurVerfügung.Das "SWR3 Comedy Festival" findet vom 16. bis 18. Mai in BadDürkheim statt. Dabei stehen neben den Stars der Szene auch Newcomerund Nachwuchstalente auf den fünf Bühnen. In diesem Jahr treten u. a.auf: Andreas Müller, Tahnee, Bernhard Hoëcker, Tobias Mann, LizzyAumeier und Ralf Schmitz. Auf der New-Comedy-Bühne sind Künstlerinnenund Künstler wie Helene Bockhorst, Katharina Schmidt, Jonas Greinerund der letztjährige "SWR3 Comedy Förderpreis"-Gewinner Amjad zusehen. Für den Comedy-Nachwuchs wird bereits zum vierten Mal der"SWR3 Comedy Förderpreis" ausgeschrieben. Die Gewinnerin bzw. derGewinner wird im Finale am Festival-Samstag nach einem öffentlichenAuftritt ermittelt.Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deFotos finden Sie zum Download unterhttp://swr.li/swr3-comedy-festival-2019 und auf ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell