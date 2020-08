Pressearbeit in Krisenzeiten / Praxisnahe Weiterbildungen für Kommunikationsverantwortliche (FOTO)

Hamburg (ots) - Kundenbeschwerden, Umsatzeinbrüche, Betriebsunfälle oder Produktmängel: die Bandbreite kritischer Situationen für Unternehmen ist riesig. Allein schon eine falsche Reaktion gegenüber unzufriedenen Kunden kann das Image eines Unternehmens negativ beeinflussen. Eine fehlerhafte oder unterbliebene Meldung in Krisensituationen kann gar schwerwiegende Folgen haben. Doch die wenigsten Organisationen sind gut darauf vorbereitet. Selten findet sich ein strategischer Kommunikationsplan griffbereit in der Schublade. Wie reagiert man in welcher Situation? Welche Kanäle und Methoden eignen sich, um auch in Krisensituationen zügig und umfassend zu kommunizieren? Die MW Media Workshop GmbH unterstützt Kommunikationsverantwortliche mit einem umfangreichen Fortbildungsprogramm, mit dem sie sich jederzeit kompaktes Wissen rund um die wichtigsten Fragen zu PR, Marketing und Pressearbeit in Krisenzeiten aneignen können.Was Unternehmen im Krisenfall parat haben sollten, wie eine Krisenmeldung aufgebaut sein sollte, wie man in schwierigen Beschwerdesituationen richtig reagiert oder worauf man bei Veränderungsprozessen unbedingt achten sollte - das Fortbildungsprogramm des Hamburger Seminaranbieters deckt thematisch alles ab, was Kommunikationsverantwortliche für ihre tägliche Arbeit brauchen, um jede Situation zu meistern. Dabei können Weiterbildungsinteressierte wählen zwischen kurzweilig und interaktiv gestalteten Webinaren oder praxisintensiven Präsenzveranstaltungen.Eine Auswahl zu Themen rund um Krisensituationen finden Interessierte hier:Webinar: Express-Wissen Krisenkommunikation (https://www.media-workshop.de/seminar/krisenkommunikation-webinar)Seminar: Krisenkommunikation - Maßnahmen und Instrumente für ein erfolgreiches Krisenmanagement (https://www.media-workshop.de/seminar/krisenkommunikation)Seminar: Veränderungskommunikation für erfolgreiche Change-Prozesse (https://www.media-workshop.de/seminar/veraenderungskommunikation)Webinar: Texten in der Krise (https://www.media-workshop.de/seminar/texten-in-der-krise-webinar)Webinar: Beschwerdemanagement (https://www.media-workshop.de/seminar/beschwerdemanagement-webinar)Fake News Management - Taktiken und Tools gegen Falschmeldungen (https://www.media-workshop.de/seminar/fake-news-management)Das gesamte Fortbildungsprogramm finden Weiterbildungsinteressierte unter www.media-workshop.de/seminare (https://167904.seu2.cleverreach.com/cp/48548236/0a256ff41-1fdcnge)Eine kompakte Übersicht zum Download gibt es unter http://www.media-workshop.de/seminare/#termineÜber das Fortbildungsangebot der Media Workshops:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und Webinare. Neben den offenen Fortbildungsprogramm werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Pressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104299/4672590OTS: MEDIA WORKSHOPOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell