Presse- und Fototermin: Deutsche Umwelthilfe zieht Zwischenbilanz vor der Automobilmesse IAA in Frankfurt zu 12 Jahren Abgasbetrug und 4 Jahren Dieselgate

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lädt für Mittwoch,11.9.2019, ab 9 Uhr zu einem Presse- und Fototermin vor demHaupteingang der IAA, Eingang City, ein. Wir möchten vor Ort voreinem übergroßen Bildmotiv eine Zwischenbilanz zu 12 JahrenAbgasbetrug und 4 Jahren Dieselgate ziehen und unsere Forderungen andie Autokonzerne und die Bundesregierung vorstellen. Darüber hinauswerden wir über den aktuellen Betrug der Hersteller gegenüber dreiMillionen Käufern von Diesel- und Benzin-Pkws bei denSpritverbrauchs- und CO2-Emissionen informieren und erläutern, mitwelchen - auch rechtlichen Schritten - die DUH dagegen vorgehen wird.Manipulierte Zulassungsfahrzeuge, illegale Abschalteinrichtungen,falsche Spritverbrauchs- und CO2-Werte: Bereits zur Eröffnung der IAAim Jahr 2007 informierte die DUH in einer Pressekonferenz über denumfassenden Betrug der Automobilhersteller bei Klimagas- undSchadstoffemissionen. Zur Eröffnung der IAA 2015 startete die DUH dieAktion "Dieselabgase töten" und informierte über die mehrfachüberhöhten NOx-Emissionen praktisch aller Dieselhersteller aufgrundbetrügerischer Machenschaften der Industrie. In derselben Woche kamder US-Dieselskandal ans Licht.Vor wenigen Tagen wurde nun ein neuer Software-Betrug vonVolkswagen in den USA bekannt. Die DUH wird über den aktuellen Standdes von Bundesverkehrsminister Scheuer geheimgehaltenen, von VWeingestandenen CO2-Betruges bei 800.000 Pkws informieren.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an diesem Presse- undFototermin. Für Interviews stehen Jürgen Resch und Barbara Metz,Geschäftsführung der DUH von 9 bis circa 11 Uhr zur Verfügung.Bitte melden Sie sich vorab an unter presse@duh.deDatum:Mittwoch, 11.9.2019 von 9.00 bis circa 11.00 UhrOrt: IAA Messegelände, Eingang City der Messe Frankfurt(U-Bahnhof Festhalle/Messe, auf der Grünwiese an derFriedrich-Ebert-Anlage).Teilnehmer:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH,0170 7686923Kontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, Persönliche Referentin von Jürgen Resch,0151 17281752Pressekontakt:DUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell