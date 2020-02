Presse- und Fototermin: 97.000 Verbraucher wollen keine Vittel-Plastikflaschen mehr: Schauspieler Hannes Jaenicke und Deutsche Umwelthilfe konfrontieren Nestlé

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Berlin/ Frankfurt (ots) - Persönliche Petitions-Übergabe mit bildstarken Motivenam Montag, 10. Februar 2020, 15 Uhr vor der Nestlé-Konzernzentrale in Frankfurtam MainMehr als 97.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Nase voll von NestlésVittel Einweg-Plastikflaschen. Die ressourcenintensive Herstellung vielerMillionen Wegwerfflaschen und der Transport über weite Strecken aus Frankreichverbrauchen unnötig viele Ressourcen und heizen den Klimawandel an. Damit sollendlich Schluss sein.Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke: "Unser Planet versinktim Plastikmüll. Nestlés Produktpolitik mit Vittel-Einwegflaschen, die auch nochvon Frankreich nach Deutschland transportiert werden, ist ein ökologischerSuper-Gau. Gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe werden wir dieKonzern-Verantwortlichen vor Ort mit den über 97.000 Unterschriftenkonfrontieren und fordern, dass sie den Wunsch der Verbraucher ernst nehmen undauf Mehrweg und regionale Quellen umsteigen."Im September 2019 hatte die DUH Nestlé den Negativpreis "Goldener Geier"verliehen. Verbraucherinnen und Verbraucher hatten in einer Online-Abstimmungdie Vittel Einweg-Plastikflaschen zur unnötigsten Plastikverpackung gewählt.Thomas Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft bei der DUH: "Nestléverzeichnete 2019 bei seiner Mineralwasser-Flaggschiffmarke Vittel einenRückgang von zehn Prozent in Europa. Das deckt sich mit dem Votum tausenderVerbraucherinnen und Verbraucher, die die Vittel-Einwegflaschen als sinnlosestePlastikverpackung für den Negativpreis Goldener Geier ausgewählt haben. DieBürger wollen weniger Plastikmüll und zwar schnell. Trotzdem setzt Nestléweiterhin auf Einweg-Plastikflaschen als Zugpferd für die Abfüllung vonMineralwasser. Dabei ist die Lösung so einfach: regionale Quellen, kurzeTransportwege und die Nutzung vielfach wiederbefüllbarer Mehrwegflaschen. Rund150 regionale Mineralbrunnen machen in Deutschland vor, wie Getränkeressourcenschonend und klimafreundlich verkauft werden können. Nestlé solltesich daran ein Beispiel nehmen."Die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz ergänzt: "Derin Deutschland neu eingeführte 6´er Kasten mit französischem Vittel-Wasser inGlas-Mehrwegflaschen ist ein reiner Werbegag und der Versuch, von denunökologischen Einwegprodukten abzulenken. Auch der Einsatz vonRecyclingmaterial verringert die Umweltauswirkungen von Einwegflaschen nurgeringfügig und macht sie nicht zur umweltfreundlichen Verpackung. Das gilt auchfür Nestlé Kaffeekapseln, die ebenso, wie die Einwegflaschen imMineralwasserbereich, ein ökologischer Irrsinn sind. Wir fordern KonzernchefMarc-Aurel Boersch auf, endlich eine wirklich nachhaltige Produkt- undVerpackungspolitik einzuleiten."Zu der Petitionsübergabe und dem Presse- und Fototermin mit bildstarken großenObjekten laden wir Sie herzlich ein. Wir bitten Vorab um Anmeldung unterpresse@duh.de (mailto:presse@duh.de).Mit freundlichen GrüßenAnn-Kathrin MarggrafPressesprecherinDatum: Montag, 10.2.2020 um 15.00 UhrOrt: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main,HaupteingangTeilnehmende:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUHThomas Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft DUHHannes Jaenicke, Schauspieler, Autor und UmweltaktivistKontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, persönliche Referentin der Geschäftsführung, 0151 17281752Zur Petition:http://l.duh.de/6ns2iPressekontakt:DUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4511570OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell