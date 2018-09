Presse: Zurich soll vor Übernahme der indonesischen PT Asuransi Adira stehen

Zürich (awp) - Die Zurich Insurance soll Medienberichten zufolge über die Übernahme einer Kontroll-Mehrheit am grössten indonesischen Versicher PT Asuransi Adira stehen. Der Schweizer Versicherer wolle eine Beteiligung von 80 Prozent an Adira erwerben, die sich im Besitz der indonesischen Bank Danamon befinde, berichtete die Nachrichtenagentur Dow Jones am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten