Presse: Walmart steht kurz vor Einstieg beim indischen Online-Händler Flipkart

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Die Zeichen verdichteten sich auf einen baldigen Einstieg des US-Discounters Walmart in den indischen Onlinehandel.



Mehrere Zeitungen berichteten am Dienstag, Walmart werde sich für etwa 15 Milliarden US-Dollar beim indischen Marktführer im E-Commerce, Flipkart, einkaufen. Geplant sei der Erwerb eines Anteilspakets von etwa 75 Prozent, berichteten "Financial Times" und das "Wall Street Journal" in ihren aktuellen Ausgaben am Dienstag. Das Geschäft kann den Berichten zufolge in Kürze bekannt gegeben werden.

Wal-Mart ist der weltgrößte Einzelhändler. Seit der US-Internetriese Amazon aber in immer neue Felder investiert, wächst der Druck auf das Traditionsunternehmen, online aufzurüsten. Wal-Mart kauft daher munter zu, so etwa 2016 den US-Internethändler Jet.com.

In Indien versprechen sich ausländische Händler große Wachstumschancen, nicht nur wegen des Bevölkerungswachstums, sondern auch weil beispielsweise China vom einheimischen Internetkonzern Alibaba dominiert wird. Das Umsatzpotenzial des indischen Onlinemarktes sehen Experten derzeit bei rund 20 Milliarden Dollar mit steigender Tendenz./she/jha/